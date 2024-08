Confirmado un caso importado en Galicia de virus oropouche, similar al dengue

La Consellería de Sanidade ha confirmado un caso en Galicia de virus oropouche, que produce un cuadro clínico similar al dengue. Es uno de los cinco casos importados detectados en España de este virus en viajeros llegados de Cuba. Según informaron a este diario fuentes de Sanidade, se notificó en junio como “caso probable importado” en el área sanitaria de Lugo, A Mariña y Monforte de Lemos. El paciente no requirió ingreso hospitalario en ningún momento y evolucionó favorablemente.

Los 5 casos se han confirmado en residentes en Galicia, Andalucía, País Vasco y Madrid, según informaron a Efe fuentes del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (Ccaes) del Ministerio de Sanidad, que dirige Fernando Simón. Todos los casos fueron importados de Cuba, menos uno que era de Brasil. Las personas afectadas padecieron síntomas leves como fiebre, mialgia (dolor muscular) y erupciones cutáneas. Y todas ellas se han recuperado.

A los casos de los que se ha informado esta misma semana en España se suman los que también han sido detectados en otros países europeos como Italia (tres casos) y Alemania (dos), todos viajeros procedentes de Cuba.

La movilidad global y el cambio climático provocan que cada vez más oigamos hablar de patógenos que hasta hace poco considerábamos exóticos o nos eran desconocidos. Este verano está siendo intenso en este sentido, por los casos de virus del Nilo notificados en Andalucía y la muerte en Madrid, hace dos semanas, de un paciente de 74 años que contrajo en Toledo el virus de Crimea-Congo, transmitido por garrapatas.

En cuanto al oropouche, se esperan más detecciones en nuestro país, debido al brote en varios países de Latinoamérica, aunque su riesgo de transmisión dentro de nuestras fronteras se considera muy bajo, porque no se transmite de persona a persona y los insectos que lo portan no están en el continente europeo. “Los vectores competentes comúnmente descritos en las Américas (Culicoides paraensis y Culex quinquefasciatus) están ausentes en Europa continental —apuntan fuentes de Sanidade—. Sin embargo, no hay evidencia de que las especies europeas de mosquitos no puedan transmitir el virus”, matizan. En esta línea, fuentes veterinarias independientes consultadas por este diario confirman que, aunque esas dos especies de insectos no están en Europa, sí hay “otras del mismo género” que tal vez podrían actuar como vectores de este virus.

El virus del oropouche (orthobunyavirus Oropouche, OROV) es similar al dengue y suele transmitirse por el jején, conocido también como mosca negra, un insecto de menor tamaño que el mosquito y habitual en países de América del Sur. Aunque el jején está ausente en Europa, se han dado casos de transmisión a través de la picadura de mosquitos.

Las aves y mamíferos silvestres como primates y perezosos son sus hospedadores naturales; en los seres humanos, puede manifestarse como una enfermedad febril aguda (con cefalea, náuseas, vómitos, dolores musculares y articulares) de 4 a 8 días de duración, aunque ocasionalmente puede provocar síntomas más graves, como hemorragias y meningitis.

Vigilancia en Galicia

El boletín mensual de información epidemiológica de Galicia correspondiente al pasado 12 de julio ya advertía que los casos de virus oropouche, detectado por primera vez en Trinidad y Tobago en 1955, estaban aumentando en diferentes países de América Latina, especialmente en Cuba. “Esta enfermedad —señala la publicación— puede manifestarse como un cuadro febril agudo similar al dengue (dolor de cabeza, náuseas, vómitos, mialgias y artralgias), pudiendo presentar ocasionalmente síntomas graves (hemorragias o meningitis).

Por todo ello, prosigue el boletín epidemiológico, el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades (ECDC, por sus siglas en inglés) solicita que se descarte la enfermedad en viajeros procedentes de estos países cuando presenten resultados clínicos compatibles y negativos para dengue, chikungunya y xika.

Recomendaciones

La Consellería de Sanidade recuerda que el Ministerio de Sanidad ha publicado recomendaciones para viajeros que se dirijan a lugares con transmisión del virus oropouche, para el que no hay ni vacunas ni medicamentos antivirales específicos. Se aconseja utilizar repelentes de mosquitos con alguno de estos principios activos: DEET (Dietiltoluamida), picaridin, Citriodiol o IR3535. También, utilizar mosquiteras y prendas que cubran, preferentemente de color claro, y evitar los colores llamativos, en especial el amarillo, que atraen a los mosquitos.

El doctor Manuel Muro, jefe del Servicio de Inmunología del Hospital Virgen de la Arrixaca de Murcia, recomienda que “los ciudadanos que viajen a Cuba extremen las medidas de precaución y usen repelentes indicados para estas zonas”, al tiempo que señala que los sanitarios también deben “observar” y prestar más atención a los viajeron que lleguen de estos países.

Hasta finales de julio se han registrado en todo el mundo 8.078 casos confirmados de oropouche, con dos muertes en Brasil.