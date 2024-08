O ‘altavoz’ en Galicia das mulleres con discapacidade

“Non quero volver máis ao xinecólogo para pedir a pílula e que me pregunte para que a quero”. Lidia, de 31 anos, fala abertamente da súa sexualidade e do seu dereito para poder vivila como calquera outra moza da súa idade. Esta rapaza, a quen un accidente de tráfico obriga a desprazarse en cadeira de rodas, reivindica o seu dereito ao pracer, a quedar embarazada e a formar unha familia. “Moita xente aínda cre que as persoas con discapacidade somos seres asexuados, sobre todo as mulleres. Están moi equivocados. Temos as mesmas necesidades e os mesmos desexos que o resto, e tamén podemos levar unha vida sexual plena”, subliña. A Ánxela, de 28 anos e cunha enfermidade mental crónica, angústialle a sobreprotección dos seus pais. “Non lles gusta que salga coas miñas amigas pola noite nin que me relacione con mozos. Sinto que me tratan coma se fose unha nena pequena”, sinala. Algo parecido ocórrelle a Noa, de 24, e cunha discapacidade psíquica leve. “A miña familia decide sobre os meus ingresos; cando necesito algo de diñeiro, sempre teño que pedirllo a eles. Sei que pensan que o fan polo meu ben, pero gustaríame ser eu quen leve as rendas da miña vida”, recalca.

“A discriminación á que se enfrontan as nenas e as mulleres con discapacidade non consiste en sumar as discriminacións que teñen as persoas con discapacidade ás que teñen as nenas e mulleres, senón que supón unha realidade moi distinta e específica. É determinante derribar os obstáculos que impiden ás mulleres con discapacidade asumir os roles”, advirten desde a Asociación de Mulleres con Discapacidade de Galicia (Acadar), entidade que “promove, coordina e reivindica a defensa dos dereitos das nenas e mulleres con discapacidade cara a súa plena inclusión social”, desde 2009. Polo seu traballo “a favor do benestar” dese colectivo,a Xunta acáballe de conceder unha Medalla Emilia Pardo Bazán, distinción que recibiron tamén os institutos de investigación sanitaria de Galicia (entre eles, o Inibic coruñés), como “exemplos da incorporación das mulleres ao mundo da ciencia”; e a farmacéutica coruñesa Rosa Otero, fundadora da Asociación Antidroga Antonio Noche e presidenta da Asociación Provincial de Amas de Casa, Consumidores e Usuarios, “pola súa extensa traxectoria en defensa dos dereitos das mujeres” e “do recoñecemento do papel das amas de casa”.

Juana Tubío, vicepresidenta de Acadar. / Cedida

“Estamos moi contentas, e tamén moi agradecidas por esta distinción. Como entidade, para nós é un éxito recibir unha das Medallas Emilia Pardo Bazán e, sobre todo, un recoñecemento a todo o labor que levamos feito desde 2009, cando se constituiu Acadar. Que toda esta traxectoria, e a ‘loita’ realizando as actividades e os programas para paliar as necesidades da nenas e as mulleres con discapacidade, sexa premiada a nivel autonómico é unha gran satisfacción”, resalta Juana Tubío, traballadora social e vicepresidenta de Acadar, quen chama a atención sobre o feito de que as medallas Emilia Pardo Bazán entregaranse en setembro, xusto cando se cumprirán 15 anos da creación da asociación”. “Naquel momento, nós xa levábamos unha traxectoria no que era o movemento das persoas con discapacidade en diferentes entidades —principalmente, na Confederación Galega de Persoas con Discapacidade (Cogami)—, e o que viamos era que, dentro do que era o movemento asociativo, a nivel xeral, das persoas con discapacidade, non se tiñan en conta as especificidades que temos as mulleres con discapacidade. Por exemplo, o tema da maternidade, da sanidade, das revisións xinecolóxicas, cando vas dar a luz...”, explica Tubío, antes de reivindicar que as actuacións que se levan a cabo desde Acadar “parten dese coñecemento da realidade das mulleres con discapacidade”, e teñen incidencia en ámbitos como a saúde, a sexualidade, a maternidade, o emprego, a violencia de xénero, a vida independente, a imaxe social, os medios de comunicación ou a participación social. “Pretendemos abarcar todo o ciclo vital das nenas e mulleres con discapacidade, facendo unha ‘radiografía’ dese ciclo vital, das necesidades existentes, deseñando proxectos e reivindicando o cambio como axente social para acadar unha sociedade máis inclusiva e participativa”, sinala.

Desde o seu nacemento, en setembro de 2009, Acadar leva atendidas, nos diferentes proxectos que ten en marcha, a máis de 1.400 mulleres con discapacidade. Así mesmo, realizou accións de sensibilización e formativas con máis de 4.000 persoas. Detalla a súa vicepresidenta que, para “favorecer que as mulleres con discapacidade poidan decidir libremente sobre todos os aspectos que afectan á súa vida”, a asociación desenvolve “diversas actividades”, como “os grupos de empoderamento”, que se levan a cabo por toda Galicia (facendo especial fincapé no ámbito rural), e nos que se traballan cuestións como o coñecemento dos seus dereitos, o autocuidado, a integración sociolaboral, as relacións sexuais ou a prevención da violencia, que no caso deste colectivo “abarca un concepto moito máis amplo que o da violencia de xénero”, remarca.

“As mulleres con discapacidade son máis susceptibles de sufrir situacións de violencia de xénero, pero tamén doutros tipos de violencia que ás veces non se perciben como tal”, especifica Juana Tubío, en alusión á sobreprotección por parte da contorna, que lles impide decidir sobre as súas vidas; o control sobre os seus ingresos, facendo que dependan economicamente doutras persoas; a dificultade para acceder aos recursos; ou, nos casos de gran discapacidade, a falta de coidados médicos e hixiénicos, co consecuente risco para a súa vida, entre moitas outras. “Nestes anos houbo avances, pero queda aínda moito por andar”, considera. Ademáis, co fin de contribuír a mellorar a calidade de vida das nenas e mulleres con discapacidade, desde Acadar non só se promoven e poñen en funcionamento programas e actividades dirixidas fundamentalmente a ese colectivo ou a mulleres en risco de exclusión social, senón tamén a outros grupos de interese, como profesionais, alumnado de diferentes idades e a sociedade en xeral.

A vicepresidenta da asociación destaca, neste sentido, proxectos como Descubre a nosa realidade, para a visibilización e normalización da imaxe de nenas e mulleres con discapacidade; as guías Violencia contra as nenas e mulleres con Discapacidade e Violencia sexual cara as nenas e mulleres con discapacidade; ou a Guía de Violencia dixital, un recurso (tanto para profesionais como para as propias mulleres con discapacidade).“Moi útiles” para poder ver e recoñecer as sinais de violencia. “Estas guías, aparte de que serven para a sociedade en xeral, tamén son un apoio importante para traballar eses aspectos nos diferentes grupos que temos coas mulleres”, sinala Tubío, quen insiste en que “a clave está no empoderamento das mulleres con discapacidade”. “Hai que dotalas de instrumentos para incrementar a súa autoestima e a súa autoconfianza”, subliña.

Máis susceptibles de sufrir situacións de violencia Advirte Juana Tubío, traballadora social e vicepresidenta da Asociación de Mulleres con Discapacidade de Galicia (Acadar), sobre o feito de que,“moitas veces”, as propias mulleres con discapacidade exclúense dentro do que é a violencia de xénero, pese a que as estatísticas sinalan que son máis susceptibles a esa lacra. “Claro que as mulleres con discapacidade sofren violencia de xénero, pero tamén outras clases de violencia: dixital; a nivel económico (de negarlles a súa determinación, a súa toma de decisións en canto, por exemplo, á súa pensión), etc...”, apunta Tubío, quen fai fincapé na “importancia” das guías elaboradas por Acadar, xa que serven “para traballar a prevención”, un dos “tres ámbitos principais” nos que centra o seu labor a asociación. “Os outros dous son o tema de acompañar, asistir e empoderar á propia muller con discapacidade; e a súa reinserción, para que poida levar a cabo o seu proxecto de vida. Eses son os tres ámbitos máis importantes que traballamos e, despois, dentro do que é a asociación, o que se presta é unha atención individualizada, personalizada, atendendo ás peculiaridades de cada muller”, explica a vicepresidenta de Acadar, e prosegue: “Se vive no ámbito rural, o que facemos é desprazarnos á contorna donde vive a propia muller. E despois, nos grupos de empoderamento, traballamos tamén coas familias, se é o caso, e cas propias mulleres, para que coñezan cales son os recursos que teñen á súa disposición; cales son os seus dereitos; como exercelos; e como poder levar a cabo o seu proxecto de vida, igual que calquera outra muller”, incide. “Tamén traballamos moito, coas guías, a nivel educativo —continúa Juana Tubío—, con colexios e institutos, principalmente, sobre o tema da violencia sexual dixital. Hai aspectos que son tranversais, e é moi importante saber como actuar. Darlles as ferramentas tamén para que, desde ben nenos, coñezan que vivimos nunha sociedade diversa, e aprendan a respectar”, sinala a vicepresidenta de Acadar, antes de reivindicar a colaboración da entidade “coas diferentes administración públicas, de cara a buscar financiación”, e tamén para “paliar todas esas necesidades”, conclúe.

Suscríbete para seguir leyendo