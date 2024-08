Un reto por Lúa, una niña con dos dolencias raras

Lúa tiene ocho años y dos enfermedades raras: artrogriposis y Z.A.R.D., que no le impiden ser feliz dentro de las numerosas limitaciones que se puede encontrar en su día a día. La artrogriposis múltiple congénita es una enfermedad neuromuscular y se caracteriza por contracturas articulares y debilidad muscular. Se puede dar sola como una enfermedad rara (hay unas 30.000 personas diagnosticadas en España), pero en el caso de esta pontevedresa, la artrogriposis viene de la mano de otra condición, Z.A.R.D., los desórdenes raros asociados a ZC4H2, una mutación genética en el cromosoma X. Con Lúa son cuatro niñas en España, siendo ella la de mayor edad y la única gallega.

No es la primera vez que se habla del caso de Lúa en Pontevedra, una ciudad de relativamente pequeña en la que este tipo de enfermedades raras terminan haciéndose conocidas, pero sí se estrenará como protagonista del reto deportivo solidario que tendrá lugar este domingo, 18 de agosto, y que unirá en una carrera a los hospitales públicos de A Coruña y Pontevedra, los dos en los que la niña recibe tratamiento. Esta iniciativa ha nacido de la mano de la deportista y preparadora física Raquel Carragal Da Costa, de Marín, que cada año dedica a una enfermedad esta cita altruista con diferentes recorridos.

“Lo que intentamos plantear con este reto es poner encima de la mesa la necesidad de crear una unidad nueva en el Sergas en la que los niños con cualquier discapacidad sigan recibiendo terapia, porque ahora solo la reciben en Atención Temprana y a los 12 o 14 años dejan de tener esa terapia. No es una problemática solo de Pontevedra, sino de toda Galicia. Es más, en Lugo es a los 6 años, en A Coruña a los 8...”, explican los padres de Lúa, Kike Durán y Leti Muñiz.

“El motivo que se da es que se hacen adultos, pero es que estos menores siguen necesitando esa terapia: logopedia, fisioterapia... En el caso de mi hija en concreto, va a tener artrogriposis toda la vida, va a necesitar fisioterapia toda la vida, no para mejorar, pero sí para no retroceder y mantenerse. Si deja de tener esa cobertura, esa asistencia, va a empeorar”, se lamenta su padre, que, como muchas otras familias, no entiende que no haya un protocolo establecido que contemple estas situaciones tan especiales.

Actualmente, Lúa va dos días a la semana al hospital: tres cuartos de hora a fisioterapia y media hora al logopeda, por la sanidad pública. Pero, además, su familia invierte del orden de 400 euros cada mes en terapias privadas: terapia ocupacional, psicopedagoga, logopeda... “y lo que necesite”. Cuando la pequeña cumpla esos 12 años, todos, absolutamente todos los gastos, correrán a cargo de sus padres.

“Todo dependiendo de un sueldo, porque su madre está en casa como cuidadora no profesional”, subraya Kile Durán, que no se cansa de repetir emocionado que “yo soy el que da la cara y visibilidad al caso de Lúa, pero es su madre la que está todos los días con ella llevándola y trayéndola, ella es el coraje, la determinación; todo el mérito es de ella”.

La pareja tiene otra niña, que no sufre ninguna de las dos enfermedades que sí tiene su hermana, por lo que se le considera el “caso cero” en la familia, lo que se conoce como “mutación de novo”, la mutación del gen que aparece en un individuo sin que ninguno de sus padres la posea en su patrimonio genético.

Son muchas las familias como la de Lúa que piden la continuación del tratamiento en la sanidad pública de sus niños independientemente de su edad. Kike Durán recuerda que “los padres de hijos con enfermedades raras no tenemos a quién llamar, no hay un número de teléfono las 24 horas para nosotros y todas nuestras dudas y terminamos dependiendo de internet, y también de las redes sociales, para informarnos y ponernos en contacto entre nosotros”.

Es por ello que agradece tanto la iniciativa de Raquel Carragal Da Costa: “Le estamos más que agradecidos. Ella con esto pierde su tiempo y su dinero, eso demuestra la clase de mujer que es”. Él participará en esta carrera con la propia Lúa, a la que lleva en un carro especial de running. “El deporte a Lúa le motiva mucho y a través del deporte trabajamos en la inclusión y le damos voz a todo esto”, concluye.

La deportista y preparadora física, artífice del Reto Solidario “130 Km por Lúa”, (@yocorroporlua y @130_km_solidarios), ha organizado retos en favor de la esclerosis múltiple y pacientes oncológicos, entre otros. “Son siempre causas solidarias y siempre intento que sean cercanas. Una persona del grupo de entreno me habló del caso de Lúa, escribí a Kike y le conté la idea: hacer visible lo invisible. Aceptó enseguida”, cuenta.

La carrera la realizarán el 18 de agosto 13 corredores entre el Hospital Materno Infantil Teresa Herrera de A Coruña y el Provincial de Pontevedra. Son 12 horas y se permitirá al público en general unirse en el último kilómetro y medio, a partir de la llegada del grupo alrededor de las 19.30 horas al puente de O Burgo. De ahí se irá por el centro hasta la Glorieta de Compostela.

Suscríbete para seguir leyendo