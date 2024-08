El Festival de la Luz supera el millón de euros en solidaridad

En sus 12 ediciones, el Festival de la Luz de Boimorto ha repartido más de un millón de euros en causas solidarias que han ido a parar a distintas asociaciones. Desde el cáncer al banco de alimentos, pasando por el Alzheimer. Este año lo recaudado irá a Agaela, que se encarga de ayudar a más de 150 familias con enfermos de ELA en la comunidad gallega.

Este evento también revitaliza el rural gallego al celebrarse en la aldea Orros del Concello de Boimorto, lugar en el que nacio su creadora, la cantante Luz Casal. Con cuatro escenarios, más de 20 opciones de restauración, artesanía local, zona infantil y distintas actividades de sostenibilidad lo convierten en el festival romería único en España.

Más de 200 artistas de todos los espectros de la música popular han pasado por sus escenarios: Luz Casal, Fito y fitipaldis, Jackson Browne, The Spin Doctors, Siniestro Total, Hombres G, Heredeiros da Cruz, Ivan Ferreiro, Delaporte, Viva Suecia, Love of Lesbian, Dover, Silvia Perez Cruz, Vicco, Luar na Lubre, The Christians, Rosendo, Obús, Rozalen, Vanesa Martin, María del Mar Bonet, Amancio Prada y un largo etc que durante estos años han aportado su solidaridad con actuaciones memorables. Con motivo de esta edición tan especial, el festival lanzará una camiseta conmemorativa con unidades limitadas que será posible adquirir en el festival.