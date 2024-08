¿Vacas sin pedos? No, gracias

¿Son de verdad las vacas bombas andantes de metano o nada menos que animales imprescindibles que nos alimentan con su leche nutritiva y su carne proteica? ¿Qué se esconde tras el intento de crear una vacuna contra sus flatulencias? Este es el corazón del debate sobre la ganadería y el cambio climático, a cuyo fuego acaba de echar leña abundante el multimillonario Jeff Bezos con 12 millones de euros, calderilla para su bolsillo, para desarrollar una vacuna capaz de eliminar los pedos y los eructos de las vacas. El Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) participa en el proyecto.

A través de la Bezos Earth Fund, el multimillonario dueño de Amazon y The Washington Post, ha donado 12 millones de euros a cuatro instituciones: las británicas Pirbright Institute y la Royal Veterinary College, la neozelandesa AgResearch y la Estación Experimental del Zaidín (EEZ) del CSIC español para acabar con las emisiones de metano de los pedos de las vacas por entender que contribuyen al calentamiento global.

Las vacas producen metano, un gas de efecto invernadero mucho más potente que el CO2, y hay estudios que señalan que una sola vaca puede emanar unos 400 gramos de metano al día. Esta realidad ha llevado a muchas personas a reducir su consumo de carne para frenar el calentamiento global.

Ganaderos y empresarios del sector argumentan, sin embargo, que la ganadería no es, ni de lejos, un importante culpable del cambio climático. Sospechan además que lo que oculta esta campaña es simplemente un negocio contra sus intereses. “Son ganas de generar problemas donde no los hay”, lamenta Román Santalla, secretario general de ganadería del sindicato UPA, quien recuerda que el mundo “ha convivido siempre sin problemas con los pedos y eructos de las vacas” y se pregunta si no sería adecuado también conocer cuánto contamina el megayate Koru de 127 metros de eslora propiedad de Bezos.

“Cada vez estoy más convencido de que los que hablan de cambio climático en Bruselas no tienen ni idea de lo que es una vaca”, se queja indignado Francisco Rodríguez, fundador y propietario de Industrias Lácteas Asturianas.

Las vacas y terneras se alimentan durante los últimos seis meses de sus vidas de pasto y de un grano compuesto principalmente de maíz, cebada, soja y trigo, un preparado especial con el que han logrado reducir los gases de los animales sin necesidad de una vacuna. “Nosotros añadimos complementos de aceites esenciales a la alimentación de nuestras reses para reducir entre un 4 y un 15% sus gases”, explica Pablo López, director de Calidad de Encarna Group, quien avisa que el proceso de alimentación rumiante de la vaca es así desde hace millones de años y una vacuna podría modificar la microbiología del rumen y generar otros problemas”.

Es en la panza de las vacas donde se produce el metano durante el proceso de digestión de la comida. “Las bacterias generan ese metano, pero también otros compuestos beneficiosos para el animal”, añade López, quien revela que no son las flatulencias de las vacas las que mayor cantidad de metano emanan a la atmósfera, sino los eructos y la propia respiración del animal.

Rodríguez, Santalla y López están convencidos de que tras esta lucha por controlar el metano liberado por el ganado durante la digestión hay intereses no tan ocultos y casi todos vinculados a multinacionales de la alimentación.

El ganado compensa esas emisiones con su labor en el campo, añade Román Santalla mientras cuida en Lalín a sus casi 300 vacas. “Al pastar, limpian el campo y así se evitan incendios”, explica antes de preguntarse: “¿Qué emite más emisiones contaminantes a la atmósfera: el pedo de una vaca o las llamas de un incendio?”.

