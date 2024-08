La Fiscalía estudia si existe delito de odio en los mensajes en redes sociales

La ola de mensajes de odio surgidas tras conocerse el asesinato en Mocejón (Toledo) del pequeño Mateo ha llamado la atención de la Fiscalía, que estudia la posible trascendencia jurídico penal de estas publicaciones en redes sociales que criminalizan de forma generalizada a personas extranjeras.

Ayer, Milagros Tolón, delegada del Gobierno en Castilla-La Mancha se refirió “a todos aquellos que aprovechan la desgracia humana, como es en este caso la muerte de un niño para soltar todos sus odios en las redes sociales”. Según Tolón las redes sociales se han convertido en un “vertedero de inmundicia” en el que sectores ultra han tratado de acusar, culpabilizar e insinuar que quienes tenían la responsabilidad de la muerte del niño no eran otros que migrantes que acababan de llegar al municipio Toledano, donde residen en un hotel. Por ello, arremetió contra estos “sembradores de odio”.

En contra de criminalizar

Incluso ha recibido estos mensajes el portavoz de la familia de Mateo Asell Sánchez-Vicente, quien señaló habló en contra de criminalizar a nadie antes de que se produjese la detención del autor confeso del asesinato.

Sánchez-Vicente, periodista de la cadena de televisión de los obispos, Trece, ha estado al frente de programas como Misioneros por el Mundo o Solidarios por un bien común. El lunes por la mañana habló con los medios de comunicación, horas después de que el eurodiputado de extrema derecha Alvise Pérez escribiese el siguiente tuit: “Los vecinos de Mocejón: ‘El pasado lunes 5 de agosto llegaron al pueblo 50 africanos en un autobús que los dejó en el Hotel Pattaya. Somos menos de 5.000 personas y vivíamos tranquilos. Ahora hay violaciones, robos y el asesinato de este niño de 10 años’. Medios vs. Realidad”.

Ante el intento de responsabilizar a quienes se ha demostrado que no han tenido nada que ver en el crimen, Sánchez-Vicente se dirigió a la audiencia y dijo lo siguiente: “Desde la familia no queremos que se criminalice a nadie. Se está hablando de los chicos migrantes que han venido al hotel. Son personas tranquilas, están haciendo su vida. No hay noticias de que tengan nada que ver con esto, ni con ningún tipo de persona por su raza o por su ideología”.

Bots de extrema derecha compartieron fotografías de la cuenta personal de Instagram del periodista de Trece e imágenes generadas con inteligencia artificial de Sánchez-Vicente con niños africanos durante sus viajes para grabar sus programas de televisión. “Hay gente que tiene merecido todo lo que le pase”, escribía un usuario de X, antigua Twitter.

Asell Sánchez-Vicente, en una conversación con Pilar Cisneros, directora del programa de La Tarde de la Cadena COPE, se rompió narrando lo que estaba viviendo: “Ha sido horrible, Pilar. Yo lo he hecho por el cariño que tengo a mi familia y estoy recibiendo críticas en redes sociales y me están atacando, me están marcando, me están investigando”.