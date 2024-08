Síndrome del ocio: por qué te pones malo antes de marcharte de vacaciones

“No sé por qué, pero parece que mi cuerpo está esperando a que lleguen las vacaciones para ponerme mala. Estoy gafada”, reclama Amalia. Es el segundo año que se enfrenta a esta situación, que en esta ocasión la ha llevado a tener que cancelar un viaje que tenía planeado con sus amigas, “el verano pasado me dio una reacción alérgica que provocó que tuviera que ir a urgencias y me mandaron corticoides”, explica. Este el responsable ha sido una infección de muelas, “empecé justo el día antes de coger un vuelo, fui al médico porque me dolía tanto que se me bloqueaba la mandíbula. Me dijeron que en mi situación era mejor no alejarme de casa”.

La de Amalia no es una historia aislada, ni se debe a que tenga mala suerte. Es una patología que responde al nombre de síndrome del ocio. “Durante la rutina mantenemos unos niveles de estrés elevados que hacen que tengamos el cortisol muy alto, y nuestro cuerpo está inflamado. Cuando tenemos un periodo vacacional, el sistema inmune, que es el que se ha mantenido alerta durante todo ese tiempo, se relaja y nos ponemos enfermos”, afirma Míriam González, psicóloga clínica. La especialista señala que es algo cada vez más habitual en consulta, sobre todo, si la escapada nos genera un estrés mayor, por ejemplo, si es en el extranjero.

Es lo que le ocurrió a Leonardo cuando fue a hacer un recorrido por Bulgaria el pasado año. “Días antes empecé a notar picores en el cuerpo, fui al médico y me dijeron que era como una especie de alergia al calor”, comenta. Se tomó el tratamiento que le recetaron y enseguida notó mejoría, por lo que se relajó, pero lo peor vino cuando aterrizó en tierras búlgaras. “Llegamos de noche y, dadas las horas, nos fuimos a dormir. Al meterme en la cama empecé a notar un dolor punzante en el costado. Lo achaqué a una lumbalgia sin más, pero a los segundos se volvió súbito. Se me empezó a nublar la vista y no paraba de chillar. De repente, me vinieron vómitos, así que tuvimos que llamar a una ambulancia”, relata. Era un cólico nefrítico que se repitió hasta en cinco ocasiones, y que incluso, le llevó a ingresar en un hospital: “Me dieron el historial médico escrito en cirílico para que mi doctor lo revisase cuando volviese a España”.

Sol llevaba años queriendo ir al festival Sonorama que se celebra en Aranda de Duero, este por fin se decidió a hacerlo, por eso, preparó su tienda de campaña, colchón, silla y todo lo necesario para el camping. Pero unos días antes su cuello se bloqueó: “Nunca había tenido una contractura así, lo primero que pensé era que no podría ir, porque era imposible que durmiera en esas condiciones”. Fue al centro de salud y le recetaron unos relajantes musculares y unas inyecciones para bajar la inflamación. El tratamiento le permitió asistir: “No iba nada segura por si el dolor regresaba y tenía que volver a casa”. Por suerte, no fue así.