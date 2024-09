Tecnología social para el bien común

Defendía Lewis Mumford (Nueva York, 1895-1990) que la máquina es lo que el individuo hace de ella. Para este sociólogo, filósofo y urbanista no es posible disociar el desarrollo tecnocientífico de la voluntad personal, y cuánto más abnegada es la posición de los individuos frente al progreso tecnológico, más alejados viven de su centro humano, siendo urgente acometer avances en la tecnología que consideren el bienestar del individuo y su entorno. Y en efecto, el empleo de la tecnología ha jugado un papel dual en la desigualdad social y económica a lo largo de la historia, formando a la vez parte del problema y de la solución. En el contexto actual, la normalidad pospandemia vuelve a evidenciar el potencial que las tecnologías —en concreto digitales— tienen en la reducción y/o amplificación de las desigualdades, en respuesta a factores como la conectividad, la accesibilidad, o las habilidades digitales de quienes las usan. Tan profundo y transversal es el calado de los efectos que la exclusión digital provoca que no se puede hablar de sociedades cohesionadas ni igualitarias mientras no se garantice una inclusión digital universal efectiva. No obstante, la inclusión digital no siempre se encuentra integrada en dimensiones clave como el diseño de los productos y servicios, lo que acaba multiplicando recursos, elevando los costes. Como respuesta, surgen bajo el paraguas de la tecnología social numerosas iniciativas que buscan revertir esta tendencia, apostando por la asequibilidad, accesibilidad y facilidad de uso de productos y servicios, a través de colaboraciones cuya misión es escalar el impacto local positivo de forma global y promover sociedades más justas y cohesionadas.

El concepto de tecnología social se consolida a finales del siglo XX, en paralelo al surgimiento de internet y al creciente uso de las tecnologías de la información y comunicación, y en contraposición a la tradicional consideración de la tecnología como un recurso al alcance únicamente de las elites, de acceso por tanto restringido y, en consecuencia, excluyente. Este movimiento engloba a los productos, técnicas, procesos, y métodos diseñados para resolver problemas sociales a través de soluciones simples, asequibles, y adaptadas, de manera que generen impactos positivos que se puedan demostrar, medir, y replicar. De entre las distintas tecnologías con propósito de servicio al bien común, destaca la fabricación aditiva a través de la impresión 3D y, más recientemente, su emergente evolución a 4D.

La aplicación de estas tecnologías está permitiendo contar con nuevas técnicas de producción y mantenimiento de productos adaptados —y adaptables— destinados a colectivos vulnerables, mediante soluciones alineadas a las necesidades específicas de cada persona que, en tanto únicas, a duras penas se resuelven de modo efectivo con las soluciones genéricas a disposición en el mercado. Por ejemplo, la impresión 3D se utiliza con éxito para crear dispositivos personalizados de bajo coste como órtesis y prótesis, permitiendo a personas con discapacidades físicas y/o en procesos de rehabilitación intervenir en su diseño para recuperar funciones, aumentar su autonomía y mejorar su calidad de vida. Probada es también su utilidad en situaciones derivadas de desastres naturales que comprometen la capacidad de respuesta de las autoridades en el corto plazo, posibilitando la fabricación de alimentos, herramientas de rescate, y refugios temporales, entre otros elementos esenciales para la supervivencia de las comunidades afectadas. O en crisis de salud pública y emergencia sanitaria, donde y cuando confluyan un muy limitado acceso a suministros médicos y una multiplicación exponencial de su demanda, como ha sucedido durante las primeras semanas de la pandemia, donde el uso de impresión 3D permitió a través de proyectos de código abierto en numerosos países del mundo la producción a contrarreloj de protectores faciales y válvulas de ventilación. La búsqueda de soluciones habitacionales innovadoras que planten cara al desafío que representa la creciente población urbana y la falta de vivienda asequible, de programas formativos especializados y de capacitación técnica que mejore la empleabilidad de colectivos vulnerables, de recursos educativos inclusivos, o de productos de adaptación para puestos de trabajo y/o estudio encuentran también respuesta en el uso de esta tecnología 3D.

El empleo de la impresión 4D, por su parte, está suponiendo un paso de gigante en la sofisticación y personalización de los diseños. Esta tecnología incorpora el factor tiempo como una dimensión adicional, de manera que los materiales empleados —inteligentes o programables como hidrogeles, polímeros y aleaciones con memoria de forma—, cambian autónomamente sus propiedades, forma o funcionalidad con el paso del tiempo, en respuesta a estímulos externos como la temperatura, la presión, la humedad, la luz, el campo magnético, o el índice pH. Esto se traduce en la obtención de objetos habilidosos, que pueden ensamblarse, desplegarse, revertir su forma, repararse, e incluso desintegrarse a medida que reaccionan en cada momento a las circunstancias del entorno.

Aunque todavía en fase de desarrollo, la impresión 4D parece contar con un enorme potencial como tecnología social disruptiva, al resolver de manera más precisa y personalizada necesidades particulares en entornos con factores ambientales específicos y variables. Algunos ámbitos de aplicación en los que se está avanzando son el sanitario —con implantes y férulas que se adaptan al cuerpo con el tiempo y se desintegran una vez finalizado su ciclo de vida útil, o prótesis y órtesis autoajustables que se adaptan para proporcionar un ajuste más cómodo y funcional a medida que la persona usuaria cambia de peso o crece—; el de la educación inclusiva —mediante la producción de recursos didácticos interactivos, visuales, y táctiles para personas con discapacidad visual, cognitiva o de aprendizaje como mapas expandibles—; el de la autonomía personal y la accesibilidad, —mediante prendas que cambian su forma y/o tamaño para facilitar que personas con discapacidad física puedan vestirse de manera autónoma, mejorando su independencia y autoestima—; o el de la asistencia y protección en desastres naturales —con el prototipado de refugios autodesplegables, fabricados con materiales que se expanden o ajustan en respuesta a las condiciones climáticas del momento y que facilitan su transporte de forma compacta— reduciendo costes, tiempos, y espacios en situaciones de emergencia.

*Profesora Ayudante Doctora del departamento de Empresa de la Universidade da Coruña y socia de la Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas (AMIT-GAL).

