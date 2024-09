Ni “guerreros”, ni “superhéroes”

Son muchas las voces que llevan años clamando para que, si se habla de cáncer, se destierre el lenguaje bélico. No ayuda. Al contrario, mete más presión. Afrontar la enfermedad no va de batallas, ni de ser más o menos valiente, ni de estar siempre positivo. “Al igual que cualquier otra niña, niño o adolescente, todas las personas tenemos días malos, buenos y regulares. Un alumno o alumna con cáncer también. Por eso, no hay que exigirle que siempre esté fuerte o sea valiente, porque le podemos generar presión”, señala la Federación Española de Padres de Niños con Cáncer (Fepnc) que, en un glosario dado a conocer este lunes, pide no usar términos como “superhéroe”, “luchador” o “campeón” cuando se alude a menores que tienen la enfermedad.

El cáncer infanto-juvenil es la primera causa de muerte por enfermedad en niños y adolescentes, según la Fepnc. Cada año se registran en nuestro país 1.500 casos. En un comunicado, la Federación subraya la importancia de utilizar un lenguaje adecuado al abordar esta patología. Señalan que, con frecuencia, se emplean “términos y conceptos que, aunque bienintencionados, pueden generar malestar, estrés o tristeza en menores y adolescentes con cáncer y sus familias”.

La Fepnc habla de retos como el de “mejorar el uso del lenguaje en el cáncer infantil en ámbitos como el educativo o el mediático, entre otros, para acabar con estigmas o imágenes estereotipadas como las que se generan cuando se vinculan a menores con superhéroes o luchadores”. Para superar este desafío, la Federación y su movimiento asociativo publicarán el próximo 18 de septiembre el cuento Cáncer infantil sin cuentos, que propone términos alternativos y asertivos para hablar de la enfermedad.

La entidad remarca la importancia del uso del lenguaje al afrontar la enfermedad y, en un Glosario dado a conocer este lunes, se ponen ejemplos de los términos “no apropiados” y los “recomendados”. Así, no es conveniente hablar de “batalla contra el cáncer infantil” y sí hacerlo de “tratamiento, camino o proceso”; no es conveniente referirse al cáncer como “el bicho, bichito, monstruo” o tildar de “héroes” a los “pacientes pediátricos”. Y, muy importante, “perder la batalla” debe quedar descartado cuando se habla de alguien que fallece por la dolencia.

El vocabulario que plantea la entidad sugiere dejar fuera expresiones como “larga enfermedad” (es cáncer), tantos años utilizada; “personas aliadas en la batalla” (son familiares y amistades de apoyo); enfrentarse al enemigo”, “la quimio es veneno” —es “un tratamiento duro, pero es una de las formas de curarse”, precisa el glosario de la Federación— “no pasa nada”, “te entiendo”, “esto no duele, no llores”. Porque, recuerdan, ante la frase, de alto impacto para un menor y su familia, de “es una situación triste”, se recomienda aclarar: “No es una situación triste. Es un proceso difícil. Hay tristeza, pero también hay alegría”.