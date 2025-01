Joyas de leche materna más allá de Pedroche

Uno de los libros más vendidos entre las familias que van a tener un bebé y que quieren familiarizarse con la lactancia materna es «Un regalo para toda la vida», del popular pediatra y divulgador Carlos González. Esa frase, que alude a la leche materna como una inversión en salud física y emocional para niños y niñas, se vuelve más literal cuando las madres deciden conservar en forma de joya parte del alimento con el que amamantan a sus crías. Así la tendrán consigo para toda la vida, incluso después del destete.

Sí, no hace falta ser Cristina Pedroche y dar las campanadas para tener una de estas piezas —aunque ella luciera más de 40—. «Sigue habiendo cierto desconocimiento, pero cada vez que alguien popular muestra este tipo de joyas crece el interés y llegan a más mujeres que desean conservar este recuerdo», explica Iris Durán. Esta gallega lleva tres años en el mundo de la joyería, dos de ellos incluyendo en sus creaciones leche materna o cenizas desde Son Alma.

Tras 11 años dedicándose a la fotografía, su último trabajo en un campo de refugiados en Grecia y una enfermedad le abrieron los ojos sobre el cambio que quería implementar en su vida. «No diseñé un proyecto empresarial como tal, todo surgió de manera muy orgánica, trabajo con el mercado local y el boca a boca» explica desde su taller en Ponteareas. Allí encontró la paz que necesitaba para realizar unos encargos que van más allá de lo material. «Hablo mucho con las personas que me traen la leche materna o las cenizas, necesito conocer su historia, que vean el proceso», cuenta.

Para elaborar este tipo de joyas se requiere habitualmente entre 5 y 15 mililitros de leche, que no tiene por qué ser ya apta para el consumo. Las artesanas tratan y encapsulan con resina el producto dando lugar a estas joyas únicas; de hecho, «en mis trabajos no utilizo colorantes, puede apreciarse cómo cada leche es única, y dependiendo de la mujer y de la etapa de la lactancia, tiene un tono u otro. Eso da un valor añadido a cada pieza, que sirve como recuerdo del momento concreto», añade Iris. En el caso de las cenizas, al tratarse de una sustancia sólida, puede crear formas hasta tratar de inmortalizar el recuerdo de las personas que acuden a ella.

Hay que mirar casi una década atrás para encontrar a una de las primeras artesanas que realizaron en España este tipo de piezas. Allá por 2016, la alicantina Anaïs Berna esperaba a su hija Alma, «encontré un artículo sobre este tipo de joyas y me interesó para poder tener la mía propia, pero no encontré quien las hiciese en España», explica. Aquello fue, como ella misma describe, «una revelación, esa noche no dormí, sabía que aquello era para mí».

Comenzó haciendo algunas joyas y, cuando comprobó que la fórmula que utilizaba era duradera y las piezas no se deterioraban con el paso de los meses, comenzó a compartirlas en sus redes sociales privadas. «Las madres que había conocido durante el embarazo empezaron a interesarse por ellas y vi que había venta para estos productos», así que empezó con una web que no ha dejado de crecer hasta lo que es hoy Recuerdos con Alma.

En sus inicios se centró en la leche materna, hasta que un día, una madre canaria a la que no olvidará nunca le pidió una joya con ella «pero me dijo que necesitaba otra con las cenizas de su bebé fallecido, no podía decirle que no», cuenta Anaïs.

Ahora conserva también en estas obras dientes de leche, fragmentos de cordón umbilical o pelo de bebé para familias de toda España, que ven en ellas un recuerdo, pero también un legado. El proceso es sencillo para el cliente. Después de hacer el pedido, Anaïs contacta vía WhatsApp para conocer al cliente y trasladarle las instrucciones. «Para las joyas de leche materna pido 15ml en un recipiente hermético, recomiendo meterlo en otra bolsa hermética y luego en una caja en la que se pone el número de pedido, un identificador único para cada uno. Luego, lo recogemos en el domicilio el día que nos indican y en dos o tres semanas enviamos la joya también a domicilio», apunta Anaïs. Lo mismo con un mechón de pelo, el diente o el trozo de cordón umbilical.

Bea Cándido, una joven de 24 años de Verín, comenzó casi por casualidad en la joyería. Estudió diseño gráfico y ahora cursa un máster en diseño UX y UI, formación que combina con su actividad como artesana. «Quería empezar a trabajar con arcilla y terminé comprando un kit de resina sin pensar que sería con lo que más trabajaría», relata.

Bandejas, ceniceros o llaveros con fotos fueron algunas de sus primeras creaciones, para dar el salto a las flores y acercarse también a los trabajos con leche materna. Sin embargo, ahora se centra, además de en la botánica, en las creaciones con pelo o bigotes de mascotas, desde gatos y perros a hámsteres o conejos.

Sea con leche materna, pelo, dientes, cenizas… el objetivo de estas joyas es tan sencillo como profundo, conservar un recuerdo importante para quien la encarga.

