Galicia, un destino de cine

El sector audiovisual está demostrando ser un importante dinamizador del sector turístico. El denominado turismo cinematográfico o de pantalla ya seduce a cuatro de cada diez españoles, según el estudio España de película: tendencias del turismo cinematográfico, que analiza la situación actual y el posible desarrollo de un nicho de mercado cuyo interés va en aumento gracias al éxito mundial de producciones como Juego de Tronos y La casa de papel. Galicia no es ajena a este fenómeno al alza y producciones rodadas en la comunidad son un reclamo para esta modalidad de turismo, que también triunfa en otras ciudades del mundo. Los dos aspectos que más influyen en el turista de pantalla a la hora de visitar un destino son los paisajes (79,3%) y los atractivos culturales (57%), dos atractivos que Galicia tiene de sobra. Además, el estudio muestra que estos turistas se muestran dispuestos a pagar más por recorrer los escenarios donde se han rodado sus producciones favoritas, lo que es un aliciente añadido para los organizadores de rutas.

Luis Tosar, en ‘Quien a hierro mata’. | L.O.

En diciembre de 2023 y con el objetivo de impulsar el turismo de pantalla en el país y poner en valor el impacto positivo que la atracción de rodajes genera en el sector turístico de los territorios que los acogen, la Spain Film Commission creó el Spain Screen Grand Tour, una iniciativa que permite recorrer España de rodaje en rodaje. En Galicia, la lista es cada vez más larga: La playa de los ahogados, El lápiz del carpintero, Apocalipsis Z: El principio del fin, Los lunes al sol, The way, As bestas, El bosque animado, Mar adentro, La lengua de las mariposas, La muerte y la doncella, Los girasoles ciegos, O que arde, A esmorga, Quien a hierro mata y Silencio, entre otras producciones.

Imagen del rodaje de ‘O que arde’. | L. O.

La playa de los ahogados, adaptación cinematográfica de Gerardo Herrero de la novela homónima del escritor gallego Domingo Villar, fallecido en 2022, tiene una ruta propia en Nigrán que permite seguir los pasos del inspector Leo Caldas y su compañero Rafael Estévez por este municipio pontevedrés. Se trata de un recorrido circular perfectamente señalizado que puede hacerse en unas tres horas y media y que tiene cinco paradas en puntos claves: el puerto de Panxón; la playa de A Madorra; el Templo Votivo del Mar; Punta Lameda, en la península de Monteferro, y el Monumento a la Marina Universal.

La película transita también por las calles de Vigo, desde la comisaría donde trabaja Caldas y la emisora de radio en la que colabora, hasta la Taberna Eligio, en la que muchos visitantes se toman un vino a la salud del estoico inspector. Antes, Los lunes al sol (Fernando León de Aranoa, 2002) inmortalizaron esa ciudad en la gran pantalla. Apocalipsis Z: El principio del fin, adaptación de la novela de Manel Loureiro dirigida por Carles Torrens, ha situado a Galicia en el mapa global al colocarse en el número uno del top 10 de la plataforma Prime Video en países como Alemania, el Reino Unido y Estados Unidos,y en Latinoamérica.

El lápiz del carpintero (2003), adaptación de Antón Reixa de la novela homónima de Manuel Rivas, despertó el interés por la historia de San Simón, un enclave que cada año recibe más turistas.

Compostela y Os Ancares

The way (2010), dirigida y protagonizada por dos estadounidenses de origen español: Emilio Estévez y Martin Sheen, es una de las películas que mejor muestran lo que significa el Camino de Santiago y ha contribuido a potenciar el turismo internacional en la zona. Casi todas las escenas fueron rodadas en diferentes tramos del Camino Francés, en el interior y los alrededores de la catedral de Santiago y en Muxía, el final del Camino. Por su parte, los thrillers Trece campanadas (Xavier Villaverde, 2002), y O sabor das margaridas (Miguel Conde, 2019) muestran una Compostela alejada de las imágenes de postal.

El paisaje y la forma de vida de Os Ancares cobran protagonismo en las multipremiadas O que arde (del coruñés Óliver Laxe, 2019) y As bestas (Rodrigo Sorogoyen, 2022), que también popularizó la localidad de Sabucedo (Pontevedra) y su «rapa das bestas» que da título al filme. Las rutas por estos parajes son escarpadas y difíciles, lo que convierte esta zona en un paraíso para senderistas, barranquistas y ciclistas, que pueden recorrer largos tramos sin cruzarse con nadie.

‘Platós’ coruñeses

Pedro Almodóvar también se dejó seducir por Galicia, concretamente por Ares y Mugardos, donde grabó parte de las escenas de la película Silencio. Durante el rodaje y también después, muchos turistas aprovecharon para descubrir estos dos municipios de las Rías Altas. Asimismo, Muros y Noia despertaron el interés tras acoger el rodaje de Mar adentro (Alejandro Amenábar, 2004), ganadora de 14 goyas y el Óscar a la Mejor Película Extranjera; A Coruña y Cambados saltaron a la pantalla con Quien a hierro mata (Paco Plaza, 2019), protagonizada por Luis Tosar, que rodó parte de sus tramas en las instalaciones de la antigua Fábrica de Armas coruñesa, así como en una residencia de mayores de Oleiros; y, Ourense, por las películas de José Luis Cuerda.

El fenómeno de ‘Juego de Tronos’

Ninguna otra producción rodada en España ha pasado por tantas localizaciones como Juego de Tronos, la serie de HBO basada en la saga de novelas fantásticas de George R. R. Martin. Durante sus seis temporadas, los personajes de esta producción han pasado por distintos enclaves de Andalucía, Extremadura, Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, Navarra, Cataluña y País Vasco. Aunque la comunidad que más localizaciones suma es Andalucía, el País Vasco se ha llevado la fama. La ermita de San Juan de Gaztelugatxe, en Bermeno, atrae a miles de turistas de pantalla que siguen la llegada de Daenerys a Poniente para recuperar el trono de los Siete Reinos. Otro enclave que atrae al turista de pantalla son las ruinas de Itálica (Sevilla), que recrean Pozo Dragón de Desembarco del Rey. Juegos de Tronos es una de las grandes producciones que ha impulsado el turismo de pantalla en España: el interés por visitar los lugares donde se rodó la sexta temporada de la serie aumentó un 125% de media, según un estudio realizado por TripAdvisor en 2015.

