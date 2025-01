Denuncia a siete diócesis por acoger a una entidad que promociona terapias para "curar" la homosexualidad

El 28 de junio de 2023, día del orgullo LGTBI, la Parroquia de San Miguel y San Sebastián de Valencia acogió presuntamente un evento donde dos "exgays sanados" relataron sus testimonios ante 150 personas para afirmar que es posible "iniciar una terapia de conversión de la orientación sexual basada en la abstinencia y la práctica religiosa".

La Asociación Española contra las Terapias de Conversión ha denunciado a 7 diócesis españolas (Valencia, Madrid, Barcelona, Getafe, Alcalá, Málaga y Sigüenza-Guadalajara) por convocar y acoger actos de de este tipo, en los que se promueven terapias de conversión de la homosexualidad, prohibidas desde 2018 y que contemplan multas de hasta 150.000 euros. El Arzobispado de Valencia se desmarca y asegura que "no está en ese tipo de prácticas".

El foco de la denuncia se dirige al proyecto "Transformados", que se define como "un apostolado dirigido a aquellas personas con tendencia o atracción hacia el mismo sexo que pueden, por medio de un camino de conversión o de cambio de vida (basado en la castidad, abstinencia y práctica religiosa), volver de vuelta a sus orígenes biológicos", es decir, a ser heterosexuales. La directora del proyecto, M.Sanz, justifica su necesidad porque "cada vez hay más confusión en el ambiente católico y hay muchas personas que se dejan confundir de cara a este tema, el problema de la Atracción al Mismo Sexo", narra la denuncia.

Fachada del Centro de Orientación Familiar Mater Misericordiae en València, donde presuntamente se practicaron terapias de conversión. / Germán Caballero

Charlas con "exgays sanados"

El proyecto Transformados consiste en realizar diferentes conferencias en diócesis de toda España, en las que "exhomosexuales" cuentan sus testimonios y animan a la audiencia a unirse a esta agrupación, así como a iniciar una terapia de conversión sexual.

Las dos principales ideas que subyacen en las charlas son dos: la primera es que "no se puede vivir una vida plena ni practicar la religión católica sin dejar de relacionarse con personas de tu mismo sexo". La segunda es que "la orientación sexual puede modificarse o controlarse a voluntad".

En estas charlas, según denuncia la Asociación Española contra las Terapias de Conversión, "presentan a las personas homosexuales como inferiores" y se da una versión estigmatizante de la homosexualidad. En Valencia intervinieron dos "exgays sanados" ante 150 personas, y se les presentó como "un ejemplo inspirador de salida y solución de la homosexualidad a través de la conversión a Cristo y de la castidad de por vida".

Parroquia de San Miguel y San Sebastián en València, señalada por acoger un acto de terapias de conversión. / Miguel Ángel Montesinos

Los testimonios, explica la denuncia, ilustran la "efectividad" de las terapias de conversión religiosas, lanzando el mensaje a la audiencia de que es "posible, inocuo y hasta deseable anular la orientación sexual homosexual e involucrarse en el rezo diario, la lectura de la Biblia y las comunidades religiosas -cortando relación con "el ambiente o la vida gay"- para sanar las heridas interiores y desarrollar una 'masculinidad natural' heterosexual o, en todo caso, vivir perpetuamente en castidad por el mero hecho de ser homosexual". La alocución de uno de los testimonios acabó de la siguiente manera: "yo soy converso, por la gracia de Dios".

En charlas realizadas en distintas diócesis se habla de los homosexuales como "degenerados" e incluso se llega a decir a los asistentes que "si Dios curó leprosos, ciegos, paralíticos y levantó muertos, él puede sanar las heridas de la homosexualidad". Además de estas conferencias el proyecto Transformados cuenta con un documental publicado el día del orgullo hace un par de años con más de 100.000 visitas en Youtube.

Parroquia de San Miguel y San Sebastián, en Valencia. / Miguel Ángel Montesinos

La red de terapias en Valencia

El párroco de la iglesia de San Miguel y San Sebastián es Juan Andrés Talens, que ya ha estado implicado en diversos escándalos por las terapias de conversión destapados este año por Levante-EMV. El sacerdote no ha querido hacer declaraciones al ser preguntado por este tema.

Talens es director del secretariado para la defensa de la vida del arzobispado, y consejero del Centro de Orientación Familiar Mater Misericordiae, en Valencia. Este centro ha sido señalado por practicar, presuntamente, terapias de conversión sexual desde su apertura en 2014, con la implicación de un docente de Alaquàs que intentó, supuestamente, "curar la homosexualidad" de sus estudiantes. El caso del docente está ahora mismo en los tribunales.

Pero la vinculación de Talens no acaba ahí. Meses después del caso del docente de Alaquàs se destapó que otro docente y sacerdote de un colegio de Marxalenes ejercía las mismas prácticas y que además había publicado el libro "Crecer como niños, crecer como niñas", donde se justifican todas estas terapias. Talens ejerció de anfitrión y se encargó de presentar el libro de este docente hace un año. El libro, además, está prologado por el obispo de Orihuela-Alicante, Jose Ignacio Munilla, otro habitual de estas controversias que aparece en la red que justifica las terapias.

Parroquia de San Miguel y San Sebastián, en València, señalada por acoger un acto de terapias de conversión. / Miguel Ángel Montesinos

Infracción "muy grave"

La denuncia reclama que, tanto el proyecto Transformados, como las archidiócesis han cometido una infracción muy grave según se recoge en la Ley de Igualdad LGTBI de 2023. Para la asociación, dichas diócesis son responsables de una infracción muy grave toda vez que "mediante la autorización de dichos eventos, han permitido -y cometido por omisión- la poromoción de las terapias de conversión del apostolado Transformados".

Las Naciones Unidas consideran este tipo de prácticas “humillantes, degradantes y discriminatorias” y la ley LGTBI estatal de febrero de 2023 indica en su artículo 17 lo siguiente: “Se prohíbe la práctica de métodos, programas y terapias de aversión, conversión o contracondicionamiento, en cualquier forma, destinados a modificar la orientación o identidad sexual o la expresión de género de las personas, incluso si cuentan con el consentimiento de la persona interesada o de su representante legal”.

No obstante, desde la asociación No Es Terapia –referencia en este ámbito– han manifestado en diferentes ocasiones que este tipo de sanciones “no son eficaces ni disuasorias”, por lo que piden llevar las terapias de conversión al Código Penal para que la condena, si no supone un ingreso en prisión, como mínimo deje la huella de los antecedentes penales.