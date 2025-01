Baleares no acogerá a más menores migrantes procedentes de Canarias

Baleares no tiene previsto acoger a más menores migrantes procedentes de Canarias. El Ejecutivo rechaza formar parte del nuevo reparto que está negociando el Gobierno Central con el archipiélago para la distribución obligatoria de los menores al resto de comunidades autónomas. "Ya estamos sobrepasados con los que llegan a nuestras costas", señalan fuentes del Govern, reclamando así una solución efectiva más allá de los repartos entre comunidades para solventar la problemática de la inmigración irregular.

De esta forma, el Gobierno central y el canario han acercado este jueves un acuerdo para llevar al Congreso una nueva iniciativa legislativa que desbloquee la distribución obligatoria a las comunidades autónomas de los menores migrantes. El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, apuesta por un decreto ley para una distribución extraordinaria de alrededor 4.000 menores migrantes, una vía más coyuntural y de urgencia, mientras que el Ejecutivo defiende una reforma del artículo 35 de la ley de extranjería.

Ante este posible acuerdo al que puedan llegar Gobierno central y Canarias, el Ejecutivo Autonómico ya adelanta que Baleares no está en condiciones de aceptar más migrantes. Cabe recordar que en el último reparto del pasado mes de julio, las islas se comprometieron a acoger a diez menores extranjeros. No obstante, la consellera de Familias y Asuntos Sociales, Catalina Cirer, ya advirtió que no podían seguir acogiendo a más y reclamó al Ministerio de Juventud e Infancia que se trate a la comunidad como ruta migratoria. A día de hoy, en las Baleares se presta atención a 306 menores extranjeros no acompañados, lo que supone una sobreocupación del 650% por encima de su capacidad.

"Ruta consolidada con Argelia"

La cuestión migratoria fue uno de los temas que trasladó la presidenta del Govern, Marga Prohens, al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante la Conferencia de Presidentes celebrada en diciembre. Prohens alertó sobre una "ruta consolidada entre Argelia y Baleares", que ha llevado a superar las 5.000 llegadas en 2024, incluyendo un aumento significativo de menores no acompañados. Según la presidenta, la situación de colapso en los servicios de acogida de menores es insostenible, con Mallorca enfrentando una importante falta de espacios y profesionales.

La líder popular señaló que Baleares no puede asumir más repartos de menores de otras comunidades: "No se trata de solidaridad, sino de capacidad. Las islas no pueden asumir una carga adicional en nuestros recursos de atención a adolescentes".