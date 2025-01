Preocupación en la familia Pantoja: la hija de Anabel ingresada de urgencia en un hospital de Gran Canaria

La salud de la pequeña Alma, hija de Anabel Pantoja y David Rodríguez, ha generado una profunda preocupación tras ser ingresada de urgencia el pasado viernes por la mañana en el hospital materno infantil de Las Palmas, en Gran Canaria. Según el programa Fiesta, la noticia se dio a conocer el domingo, cuando los reporteros confirmaron que la bebé se encuentra en la Unidad de Medicina Intensiva (UMI). Este difícil momento ha movilizado a toda la familia Pantoja, que se ha trasladado hasta la isla para apoyar a Anabel.

La familia Pantoja, unida por la salud de Alma

Aunque aún no han trascendido los detalles del ingreso, se sabe que Anabel, su pareja David Rodríguez y su madre Merchi acudieron al hospital en la mañana del viernes junto con la pequeña Alma. La situación ha provocado que Isabel Pantoja, junto a su hermano Agustín, haya viajado a Gran Canaria en un vuelo regular para acompañar a su sobrina. Además, sus hijos Kiko Rivera e Isa Pantoja también se han trasladado al lugar, dejando de lado cualquier diferencia familiar para apoyar a Anabel en este momento tan complicado.

Una corresponsal del programa de Telecinco, en las puertas del hospital, señaló que Isa no se ha separado de su prima desde que llegó: “Está con Anabel desde anoche, completamente entregada a apoyarla”. La unidad familiar en este caso muestra cómo un desafío en la salud de un ser querido puede superar cualquier barrera personal.

Amigos y seguidores de Anabel también muestran su apoyo

El ingreso hospitalario de Alma no solo ha movilizado a la familia Pantoja, sino también a amigos cercanos de Anabel, como Susana Molina, conocida como Susana Bicho, quien recientemente había conocido a la pequeña. Este gesto de apoyo demuestra la red de personas que rodea a Anabel, tanto en su vida personal como en el mundo de las redes sociales, donde es una figura destacada.

Por otro lado, el silencio de Anabel en sus perfiles sociales desde el viernes encendió las alarmas entre sus seguidores. Habitualmente activa en plataformas como Instagram, la influencer dejó de publicar contenido durante más de 24 horas, lo que no pasó desapercibido: "Espero que todo esté bien, no es habitual que Anabel no comparta nada", comentaba una seguidora preocupada.

La UMI, un lugar para los casos más delicados

El hecho de que Alma se encuentre ingresada en la Unidad de Medicina Intensiva subraya la gravedad de su estado. Las UMIs están diseñadas para atender a pacientes en situaciones críticas que requieren monitoreo constante y atención médica especializada. Según datos de la Sociedad Española de Medicina Intensiva, Crítica y Unidades Coronarias (SEMICYUC), los hospitales españoles cuentan con protocolos avanzados para garantizar el cuidado de los pacientes más vulnerables, incluidos recién nacidos.

Un momento de unión para los Pantoja

Almudena del Pozo, colaboradora de Fiesta, comentó que, aunque todos los miembros del clan Pantoja están en Gran Canaria, aún no se han encontrado en persona: “Por ahora están centrados únicamente en Anabel y en la salud de Alma, dejando de lado cualquier tema familiar que no sea prioritario”.

Este episodio muestra cómo las adversidades pueden reforzar los lazos familiares. A pesar de las tensiones que en ocasiones han dividido a los Pantoja, el apoyo mutuo en circunstancias críticas como esta prevalece sobre todo lo demás.

Preocupación y esperanza

Aunque la situación sigue siendo delicada, el equipo médico del hospital materno infantil de Las Palmas está proporcionando a la pequeña Alma los mejores cuidados posibles. Este centro es uno de los más avanzados de la región, especializado en atención pediátrica de alta complejidad, según informes del Servicio Canario de Salud.

Por el momento, Anabel y su entorno más cercano mantienen un prudente silencio, concentrados en la recuperación de Alma. Sus seguidores en redes sociales y los medios de comunicación permanecen atentos a las actualizaciones sobre su estado de salud.