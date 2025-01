Galicia ‘exporta’ enfermeras: 510 se fueron a otra autonomía en 2023

España necesitaría al menos 100.000 enfermeras adicionales para alcanzar la ratio promedio de la Unión Europea y, al ritmo actual de crecimiento, la cifra tardaría entre 22 y 29 años en alcanzarse. Así consta en el informe Situación actual y estimación de la necesidad de enfermeras en España, 2024, que presentó ayer el secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla. Sin embargo, el documento no especula con cuánto tiempo tardaría Galicia en ponerse al día con sus propios deberes, que implicarían enrolar a unas 10.000 de estas profesionales. No se puede hacer el cálculo porque Galicia no solo es la penúltima comunidad del listado en efectivos por cada mil habitantes, sino que además registra un retroceso en ese indicador desde 2018. En ese contexto, además, «exporta» efectivos: sanitarias formadas en Galicia firmaron en 2023 más de medio millar de contratos en otras autonomías y, en cambio, el movimiento en sentido contrario, las que logró atraer la comunidad, no es suficiente para compensarlo.

Si bien la regla, indica la investigación, es que la inmensa mayoría de contratos se firmen con profesionales que permanecen en su comunidad de origen, el informe divide a España en dos frentes: el emisor y el receptor, a partir de estadística recogida por la SEPE sobre desplazamientos desde o hacia la autonomía en la que los efectivos se han formado. El resultado de esa cuenta acaba para Galicia en números rojos: las enfermeras formadas en la comunidad que «salen» suponen 510 contratos y las que «entran», solo 156, lo que da un saldo negativo de 354 contratos. De los 510 contratos que exporta Galicia, la mayoría son para enfermería generalista (380), 92 para especialistas no matronas y 38 para matronas.

En el ranking, Cataluña destaca como la principal receptora de enfermeras, con un saldo positivo de 3.880 contratos, seguida de Madrid, Navarra y País Vasco. En el lado contrario, como «emisoras netas de enfermeras», según apunta el departamento que dirige Mónica García, estarían Andalucía, Castilla-La Mancha y Castilla y León, con saldos negativos de 1.937, 1.129 y 679 contratos, respectivamente. Son trece en total las autonomías que registran más salidas que entradas y, aunque Galicia es una de ellas, sería la novena por su saldo negativo. Adicionalmente, habría que contabilizar las salidas al extranjero, pero Sanidad solo aporta datos estatales en el documento: se producen unas 500 salidas de España al año.

Galicia es la segunda comunidad con una ratio más baja de enfermeras (son mujeres el 85%): 5,13 por cada mil habitantes, solo por encima de Murcia. En función de esa cifra, el estudio calcula cuántos efectivos más harían falta en la comunidad para ponerse a la altura de los estándares de la UE (8.848 adicionales), de la OCDE (10.581) y de la OMS (10.364). No obstante, el análisis no estima cuánto se tardaría en llegar a esas cifras porque Galicia presenta un «decrecimiento» respecto a 2018 y eso «complica el objetivo de alcanzar esas ratios en un futuro cercano». En La Rioja, la peor situada de las que sí se ofrece un cálculo, tardarían 72 años.

Además, según el análisis publicado por Sanidad, habría que considerar los efectivos a los que afectará la jubilación, unos 50.000 en la próxima década en España. En Galicia, el 31,2% de las enfermeras especialistas tienen más de 50 años y el 14,1%, más de 60.

A esta situación se suma el hecho de que un alto porcentaje de estas profesionales se han planteado abandonar su trabajo, según una encuesta realizada a 55.000 trabajadoras, un 18% de ellas gallegas. Galicia también despunta en ese indicador: con un 40% es la cuarta donde más barajan colgar la bata en los próximos diez años.

«España necesita más enfermeras y las evidencias ya son ineludibles. Esperamos que lleguen pronto medidas concretas para mejorar urgentemente la situación», indicó ayer respecto a los datos Florentino Pérez Raya, presidente del Consejo General de Enfermería.

Suscríbete para seguir leyendo