Sanidade ve con escepticismo las guardias médicas de 17 horas que propone el Ministerio

La Consellería de Sanidade ve con escepticismo una de las medidas estrella que acaba de trasladar el Ministerio de Sanidad en relación con el Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud: poner fin a las guardias de 24 horas —como ya había adelantado la ministra Mónica García en febrero de 2024 tras una petición en Change. org rubricada por más de 83.000 sanitarios en menos de un mes—. La propuesta gubernamental es que la suma de la jornada ordinaria y de guardia no puedan superar las 17 horas . Consideran que las guardias de 24 horas son negativas tanto para los profesionales como para los pacientes, ejemplificando en la frase siguiente: «nadie quiere ser atendido en la hora veintitrés».

«La reducción de las guardias es una cuestión de salud y seguridad tanto para los profesionales como para los usuarios del sistema sanitario», destacó la ministra, que justifica la medida para prevenir el desgaste excesivo de los profesionales. Pues bien, desde Galicia la propuesta está siendo evaluada por la administración sanitaria, pero la Consellería de Sanidade adelanta que en un contexto actual de falta de médicos, «las guardias médicas deben evaluarse cuidadosamente para garantizar que no afecta a la cobertura sanitaria permanente». «La prioridad del sistema sanitario público es garantizar una cobertura asistencial continua a los pacientes», subrayó Sanidade . «La reducción de las guardias médicas a 17 horas es una medida de gran calado que debe ser estudiada. La prioridad del sistema sanitario público es garantizar una cobertura sanitaria de forma permanente para los pacientes».

Por lo tanto, «cualquier medida en este sentido debe tener en cuenta el impacto asistencial y las circunstancias actuales», recalcó la Consellería. «Es fundamental tener en cuenta que el mayor desafío que afronta ahora mismo el sistema sanitario público en España es cubrir el déficit de profesionales, especialmente acusado en ciertas categorías como medicina de familia, pediatría y otras varias», alega la Xunta.

Una reacción similar es esperable por parte del colectivo médico en general. El presidente del Consello Galego de Colexios Médicos, Eduardo Iglesias, consultado el pasado año sobre esta medida, se sinceraba en este diario: «El fin de las guardias de 24 horas es tan oportuno como difícil de aplicar». explicó refiriéndose a la presión asistencial y la dimensión de las plantillas, pero tras reconocer «que los turnos de 24 horas son excesivos». No obstante, en esta ocasión no han querido adelantarse. Los colegios médicos gallegos programan una reunión para la próxima semana, en la que evaluar no solo esta, sino cómo les afectan las medidas presentadas por el Ministerio.

Exclusividad

Una de las propuestas más polémicas adelantadas a nivel estatal introduce un cambio significativo para los puestos directivos de los hospitales: la exclusividad de los jefes de servicio y otros directivos profesionales, que no podrán compatibilizar su función en el sistema público con actividades en el sector privado. «Con esta medida, garantizamos que los profesionales en roles directivos se dediquen plenamente a la sanidad pública, evitando posibles conflictos de intereses», explicó la ministra Mónica García.

La Consellería de Sanidade también destacó que Galicia ya aplica medidas como la paridad en los tribunales de selección, con un 54% de mujeres en cargos directivos o intermedios del Sergas, antes la medida del Ministerio, que plantea garantizar un equilibrio de género en los órganos directivos del Sistema Nacional de Salud.

