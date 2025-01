Detenido por contratar en la «red oscura» a un sicario para dejar ciega a una pontevedresa

Es el segundo caso en apenas cinco años que saca a la luz el Equipo de Investigación Tecnológica (Edite) de la Comandancia de la Guardia Civil de Pontevedra. Tras detectar en 2020 que un pontevedrés había contratado por la «internet oscura» (dark web) a un supuesto sicario para matar a su expareja, una mujer de Barro, en este mismo mes de enero se ha detenido a un vecino de Barcelona por un parecido delito: pagar en criptomonedas para que otra persona rociara con ácido a una pontevedresa para desfigurarle el rostro y dejarla ciega. Así lo informó ayer la Comandancia de Pontevedra, cuyo equipo de la Policía Judicial llevaba más de dos años con esta segunda investigación.

En concreto, el detenido en Barcelona, de 31 años, está acusado de un delito de lesiones, de tipo agravado, en grado de tentativa al contratar a un sicario a través de la dark net (red oscura) para que atacara a la pontevedresa, que no llegó a sufrir la agresión. En este caso no se trata de una relación de pareja. Según fuentes próximas a la investigación, tanto el detenido como la mujer participaban en una plataforma de juegos online que administraba la pontevedresa. En un momento dado y por razones que no se han determinado, la mujer dio de baja al barcelonés de es comunidad y la contratación del sicario sería su particular y cruel venganza.

Según explica la Guardia Civil, los investigadores detectaron un hilo de conversación en un foro de la dark net, en la que se pudo verificar una transacción económica a través de criptoactivos destinada a contratar los servicios de un sicario. El fin era causar graves lesiones a una mujer, vecina de la ciudad de Pontevedra, utilizando para ello un ácido para desfigurarle el rostro y dejarla ciega. La agresión no se llegó a materializar.

La operación Bodoque, que fue llevada a cabo por el Equipo Edite de la Unidad Orgánica de la Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil de Pontevedra, se inició a finales del año 2022, a raíz de una investigación relacionada con la contratación de «sicarios» en la red oscura, con el fin de realizar ataques contra la integridad física de otras personas, con la colaboración de la BBC británica. Este es el mismo origen del caso detectado en 2020, que derivó en la detención de otro pontevedrés.

«La dificultad para establecer una trazabilidad de los pagos en criptoactivos, en el seguimiento de las transacciones económicas realizadas mediante criptomoneda, hizo que la investigación resultase extremadamente compleja, alargándose la misma desde noviembre de 2022 hasta el día 14 del presente mes en el que finalmente fue detenido el autor, un vecino de Barcelona de 31 años», explicó ayer el instituto armado. Las diligencias instruidas fueron puestas a disposición del Juzgado de Instrucción Número 2 de Pontevedra.

Este tipo de servicios ofertados en la dark web se utilizan como modo de efectuar una venganza contra otra persona. Se trata de la segunda detención de estas características en esta provincia, la primera tuvo lugar en diciembre de 2020, con ocasión de la operación Hitman.

Fue en diciembre de 2020 cuando la Guardia Civil de Pontevedra detenía a un vecino de la ciudad que, presuntamente, habría utilizado el mismo sistema para matara a su expareja, con la que había tenido una relación sentimental cuatro años antes, aproximadamente. El detenido fue puesto a disposición judicial en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Caldas. Habría pagado 15.000 euros en bitcoins para que los asesinos a sueldo acabasen con la vida de su exmujer simulando un accidente.

Las investigaciones se iniciaron cuando la BBC del Reino Unido, que realizaba un reportaje de investigación en España sobre estafas en la deep web, alertó a la Guardia Civil sobre las intenciones del ahora detenido.

Se pudo comprobar cómo haciendo uso de un nick (apodo) anónimo, el detenido le adelantó 15.000 euros en bitcoins a un grupo de presuntos sicarios. Además del pago, les habría facilitado los datos personales de una mujer, domicilio, lugar de trabajo, matrícula del coche, rutinas diarias así como una fotografía. El objetivo era que acabasen con su vida simulando un accidente.

La Guardia Civil advertía entonces de que este tipo de estafas es habitual en la conocida como deep web. La mayoría de los sitios de la internet profunda están asociados con actividades ilegales: tráfico de armas, venta de órganos, sicarios, trata de seres humanos... Al amparo del anonimato, como es el caso, se pueden encontrar sicarios que se ofrecen para matar a cambio de un precio considerable.

Ordenan mantener abierta la investigación del primer caso, detectado en 2020

El primer caso de este tipo, detectado por la Guardia Civil de Pontevedra en 2020, fue en su momento sobreseído y archivado al año siguiente por el juzgado caldense que llevaba el caso al entender que era una estafa, pero la Audiencia de Pontevedra ordenó después que se mantuviera abierta la investigación. En un auto de abril de 2024, los magistrados de la Audiencia estimaron parcialmente un recurso contra el auto de archivo en Caldas (Pontevedra) «revocándolo en el sentido de acordar la continuación del procedimiento a los efectos de practicar la diligencia indicada, así como las demás que se pudiesen considerar necesarias a la vista de su resultado, sin perjuicio de la decisión que finalmente se adopte sobre la eventual continuación del procedimiento». Se trata de «conocer de forma completa las circunstancias relativas a la investigación periodística que, según las manifestaciones efectuadas en la denuncia inicial, permitió tomar conocimiento de los hechos denunciados y de los datos en los que luego se apoyaron las sucesivas diligencias practicadas, en particular el informe técnico de la unidad competente de la Guardia Civil sobre las transacciones supuestamente realizadas en pago de los servicios contratados. La relevancia de dicha información para el esclarecimiento de la naturaleza y circunstancias de los hechos se extiende a la cuestión del carácter de tentativa inidónea que a aquellos atribuyen la instructora y el Ministerio Fiscal».