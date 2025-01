«Me interesa cómo afecta el crimen a las personas de su alrededor»

Ambientada en la zona de las Rías Baixas, Asasinato na Casa Rosa, (Asesinato en la Casa Rosa, en castellano) es la nueva novela de Arantza Portabales (San Sebastiám, 1973), que inaugura una nueva saga literaria. En esta primera entrega, su protagonista, Iria Santaclara, una inspectora en excedencia, acepta investigar extraoficialmente el asesinato de la mujer de uno de los hombres más poderosos del país, ocurrido en la mansión familiar de Loeiro durante el confinamiento por el COVID, para que su marido, que sufre graves secuelas a causa de un ictus, pueda recibir un tratamiento carísimo en un centro pionero de Alemania.

Asesinato en la Casa Rosa se anuncia como la primera novela de una nueva saga...

Es una idea de los editores, que tuvieron muy claro que parecía una saga. Nunca se puede saber, pero estoy convencida de que es muy posible que haya muchas más historias en la villa de Loeiro y con la investigadora Iria Santaclara.

¿Tan importante es la ambientación en la novela negra?

Yo no soy mucho de ambientes porque me centro más en la psicología de los personajes y en cómo les afecta el crimen a las personas que están a su alrededor, pero en este caso es verdad que Loeiro es muy importante para mí porque es la villa de mi madre y donde yo pasaba los veranos cuando vivíamos en el País Vasco. Y me gusta mucho la relación que se crea entre los personajes y una villa tan pequeña, en la que todo el mundo está al tanto de lo que sucede en la casa de los demás, algo que también es muy nuestro. Por eso creo que, en este caso, las relaciones que se producen en las villas pequeñas son importantes para la historia.

Villas pequeñas con muchos secretos.

Claro. Lo chulo de la novela negra es descubrir lo que todos esconden, porque siempre todos callan algo y es el hilo del que va tirando el lector para saber qué pasó y lo que mantiene la tensión, que es lo que nos gusta a los lectores de novela negra y que los escritores del género intentamos hacer.

¿Resulta complicado sorprender a un lector cada vez más curtido en el género?

Lo importante no son tanto las historias como la forma de contarlas, que es lo que acaba distinguiendo a unos escritores de otros, porque, al final, todo se reduce a lo mismo: la gente mata por pasión, por dinero, por celos...

¿Es un género que se presta también a la denuncia social y política?

No creo que esto sea algo único de la novela negra. La literatura consiste en contar la vida porque, al final, de lo que hablamos es de celos, de relaciones, de aflicción y de otros muchos temas con los que el lector se siente identificado.

¿Por qué nos atrae tanto?

Porque somos cotillas y nos reconcilia con nosotros, siempre. Terminas la novela y dices: «Yo no soy así» y eso es maravilloso. Y porque tiene un componente de entretenimiento muy importante porque no es lo mismo leer sobre lo que está pasando que intentar adivinarlo. Todos llegamos a casa tan cansados y con un baño de realidad tan grande que sumergirse en un misterio es muy apetecible y no debemos obviar esa función del libro como artículo de ocio, que a veces está tan denostada. No olvidemos que el libro está ahí para competir con las plataformas, con las redes sociales, con el cine... y que hay que buscar ese tiempo de ocio que tiene que ver con la imaginación, que no nos da todo hecho. Ahí es donde debemos ganar al lector y ahí es donde la novela negra ha ganado algo de terreno. No hay géneros buenos ni malos; hay libros buenos y malos. Nadie duda que «En el nombre de la rosa» es una novela excepcional.