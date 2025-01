Galicia da el salto y se une a las autonomías donde más se lee en tiempo libre

Seis comunidades autónomas destacan por un índice de lectores en tiempo libre por encima de la media española. Son, de mayor a menor porcentaje, Madrid (72,1%), País Vasco (69,4%), Cataluña (68,9%), Navarra (68,2%), La Rioja (67,3%) y Galicia (66,2%). Es decir, casi siete de cada diez personas en la región gallega lee libros, periódicos, revistas, cómics, páginas web, blogs o redes sociales.

El salto de Galicia es vertiginoso. El pasado año 2023 el estudio recogió que leía en los momentos de ocio el 61,5% de la población. Superaban a la comunidad gallega, al término de 2023, once autonomías: además de Madrid, País Vasco, Cataluña, Navarra y La Rioja, también se leía más en Aragón, Comunidad Valenciana, Asturias, Baleares, Cantabria y Castilla y León.

Los datos pertenecen al barómetro de la Federación de Gremios de Editores de España Hábitos de Lectura y Compra de Libros en España 2024 que fue dado a conocer ayer y que indica que por primera vez el índice de españoles que lee para su ocio supera el 65%.

Además de analizar los porcentajes por autonomías, resulta también interesante analizar los motivos que señalan los no lectores para excusarse. Ante la pregunta de a qué se debe que no lean libros con más frecuencia casi el 47% de la gente señala la falta de tiempo a causa del trabajo, los estudios o el cuidado de la familia, entre otras cuestiones.

Un 27% de las personas que no lee libros asegura que prefiere emplear su tiempo libre en otros entretenimientos, mientras que casi el 26% reconoce que no tiene interés en esa actividad. A mayores, el 7% indica que por motivo de vista u otra cuestión de salud no puede leer. Aquí hay que señalar la alternativa de los audiolibros. El barómetro indica que el 7,9% de la población de más de 14 años echa mano de este formato.

El porcentaje va aumentando pasito a pasito de manera tímida cada ejercicio. En el año 2018, suponía el 2,4% para el año pasado rozar el 8%.

Los mayores usuarios de audiolibros tienen entre 14 y 45 años de edad; y curiosamente los hombres escuchan audiolibros un poco más que las mujeres pese a que son ellas las que más leen en el resto de formatos.

Otra tendencia a la que debemos prestar atención es la lectura entre los más pequeños. Por un lado, la lectura entre los menores de seis años sigue aumentando. El 78% de ellos lee o les lee alguien (datos de 2024). En 2020, era el 74%.

Sin embargo hay un indicativo que quizás debería encender las alarmas. Entre los 6 y los 9 años de edad, está disminuyendo el porcentaje de pequeños que lee libros que no son de texto.

Esta bajada se lleva produciendo desde el año 2020 de la pandemia. Entonces, el 89% de los escolares de estas edades leía por ocio; el pasado año bajó al 82,5%. Habría que reflexionar si este segmento de la población no lee porque dedica más tiempo a las pantallas (juegos, por ejemplo).