Cristina Piñeiro, trasplantada de médula: «A mi ‘Don German’, que es como llamo a mi donante alemán, le debo la vida»

«Los donantes son anónimos, así que lo único que sé del mío es que es un chico, y alemán. Eso, y que le debo la vida», resalta Cristina Piñeiro, trasplantada de médula ósea, al hablar de su «Don German», como ella misma se refiere a su donante. «Gracias a él, he podido seguir adelante», reitera esta vecina de Narón, de 41 años, cuya vida dio un vuelco de 180 grados en 2008, cuando le diagnosticaron un linfoma de Hodgkin. Recibió quimioterapia ambulatoria, le trasplantaron sus propias células madre pero no funcionó, volvió a ser tratada con quimio y, pasados unos meses, cuando su salud pendía ya de un hilo, un completo desconocido le hizo «el mejor regalo» que «jamás» ha recibido. Agradecida, una vez superada su enfermedad, en 2013, puso en marcha Asotrame (Asociación Galega de Afectados por Transplantes Medulares e Enfermidades Oncohematolóxicas), entidad que desde entonces preside, y que trabaja para impulsar la donación de médula ósea, así como para dar apoyo a los pacientes con dolencias oncohematológicas y a sus familiares.

Cristina sabe bien lo que es estar esperando una llamada de teléfono que te anuncie que, en cualquier lugar del mundo, ha aparecido un donante compatible. Una llamada que te devuelva la esperanza. Que te insufle salud. Que te agarre a la vida. Por eso, celebra que en 2024 se haya superado, «por fin», el objetivo de 500.000 personas inscritas en el Registro Español de Donantes de Médula Ósea (Redmo) [ (*) más información, al final del artículo] que marcaba el Plan Nacional. En concreto, el pasado 31 de diciembre, se contabilizaban 505.505 potenciales donantes de médula ósea en el censo español, de los cuales 30.010 se incorporaron en los últimos doce meses, lo que se traduce en un incremento superior al 6%.

«En resumen, más oportunidades para que los pacientes de cáncer hematológico que necesitan un trasplante de médula ósea y carecen de un familiar compatible, puedan salir adelante», destacan desde Asotrame, a lo que su presidenta apunta: «Es cierto que han aumentado los donantes de médula, pero tenemos que continuar haciendo mucha concienciación, y dando mucha visibilidad a este tema porque, si no es gracias a los donantes, muchos pacientes no podrían seguir viviendo. No tendrían esa segunda oportunidad de vida. Desde Asotrame continuamos haciendo, por tanto, mucho hincapié en la necesidad de hacerse donante de médula ósea. ¿Qué puede haber mejor que regalar vida en vida?».

«En mi caso —relata Cristina—, me diagnosticaron un linfoma de Hodgkin, y me pusieron una primera línea de tratamiento con quimioterapia ambulatoria, pero tuve una recidiva de la enfermedad. Esto obligó a pasarme a una segunda línea de tratamiento, un autotrasplante de médula ósea, que tampoco funcionó, de modo que, finalmente, tuvieron que hacerme un trasplante de médula ósea. Como mi hermana no era compatible, hubo que acudir al Redmo. Por suerte, fue ahí donde apareció un generoso alemán que, sin conocerme de nada, donó sus células madre para que yo pudiese seguir viviendo», detalla esta vecina de Narón, antes de incidir en que ella conoce «muy bien, de primera mano», qué supone «recibir un regalo» de tamaña magnitud.

«Que alguien, de forma totalmente altruista, done una parte de sí para que otra persona siga viviendo... Creo que no puede haber un regalo mayor. Y bueno, lo digo siempre, yo no sé qué se siente cuando tú regalas eso. Sé lo que se siente cuando lo recibes. No obstante, pienso que el poder tener la oportunidad de regalar tus células madre (que se ‘regeneran’ en muy poquito tiempo), para que otra persona continúe su vida... El saber que otra persona sigue viva gracias a ti… Creo que no hay mayor regalo que ese», reitera.

Reconoce Cristina que, desde los inicios de Asotrame, «hace once años ya», cuando «la donación de médula ósea sí era algo muy desconocido», nota «muchísimo la diferencia». «Ahora, por fortuna, cada vez hay más conocimiento sobre la donación de médula ósea. La gente está más informada y, aunque no sea donante, sí les suena el tema. Cierto es que continúa habiendo mitos (a veces, por ejemplo, se confunde la médula ósea con la médula espinal...), de ahí la necesidad de seguir concienciando a la sociedad. Aparte, hay que recordar que los inscritos en el Redmo permanecen en ese censo de donantes hasta cierta edad [60 años]. A partir de ahí, ya salen del registro. Sin embargo, se necesitan, continuamente, nuevos donantes», explica la presidenta de Asotrame, antes de hacer hincapié en «la importancia» de «no relajarse» pese al «incremento de la cifra de inscritos».

«Hay que seguir aumentándolos. Por eso, desde Asotrame (www.asotrame.com) animamos a todos los lectores de LA OPINIÓN a que se informen sobre la donación de médula ósea . Luego ya tomarán una decisión._Pero, al menos, que se informen. Es un gesto muy sencillo con el que puedes a salvar una vida», reivindica.

«Desde Asotrame queremos que la donación de médula ósea llegue cada vez a más rincones» «Queremos continuar informando y sensibilizando sobre la donación de médula ósea. Y que cada vez llegue a más rincones», destaca Cristina Piñeiro, trasplantada de médula ósea y presidenta de Asotrame (Asociación Galega de Afectados por Transplantes Medulares e Enfermidades Oncohematolóxicas), al detallar los objetivos de la entidad, con once años de trayectoria, para este 2025. «Durante el pasado ejercicio, extendimos todos nuestros servicios a la provincia de Pontevedra, y nuestra idea, para este año, es dar muchas más charlas sobre donación de médula ósea en coles de esa provincia. Al mismo tiempo, pretendemos continuar con esa labor de concienciación, también, en clubes deportivos, equipos de fútbol y demás», anticipa Cristina, quien reconoce que, «cada vez más», se intenta «buscar donantes efectivos». «Y los mejores son los hombres, de entre 18 y 40 años, y deportistas», señala. «Además —prosigue—, queremos continuar con nuestros servicios de apoyo al paciente y a la familia; seguir con nuestros pisos de estancia temporal, en A Coruña y Santiago; y proseguir la atención psicosocial en todos los hospitales en los que estamos presentes: Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña (Chuac); Arquitecto Marcide de Ferrol (CHUF), Complexo Hospitalario Universitario de Santiago (CHUS); Hospital Lucus Augusti de Lugo (HULA) y Álvaro Cunqueiro de Vigo», detalla la presidenta de Asotrame, antes de recordar que, «el año pasado», la asociación puso en marcha «dos programas nuevos, Hablemos de hematología y Tras las huellas del cáncer» que, «través de diferentes profesionales (dermatólogos, nutricionistas, fisioterapeutas...)», buscan «dar respuesta a todas esas problemáticas asociadas al cáncer hematológico», que «no son para resolver, propiamente, con un hematólogo». «Este año, nuestra idea es poner en marcha un espacio de pacientes en el que, de forma online, podamos tener recogidas todas estas áreas, a través de diferentes vídeos en los que se abordan todas esas problemáticas, con esa finalidad de mejorar la calidad de vida de los afectados por enfermedades oncohematológicas», explica Cristina, quien recuerda que los supervivientes de cáncer hematológico conviven «con problemáticas asociadas» que, «en ocasiones, no se abordan» porque «el hematólogo lo que intenta es la supervivencia». «Es lo más importante, obviamente, pero luego aparecen una serie de secuelas que también hay que abordar para tener una mayor calidad de vida», resalta la presidenta de Asotrame, antes de desgranar otros propósitos de la entidad para 2025: «Seguir consolidándonos en las diferentes provincias, a través de los distintos programas, y también poder comenzar a trabajar en el Complexo Hospitalario Universitario de Ourense (CHUO). Y continuar, también, con nuestro programa Apoyo entre iguales, que está funcionando muy bien, así como con los talleres Oncoyoga, y con la atención psicosocial, puesto que cada vez tenemos más intervenciones. En 2024, de hecho, registramos el doble que en 2023», resalta.

(*) Las personas interesadas en obtener más información sobre la donación de médula ósea, así como sobre el procedimiento para llevarla a cabo, pueden hacerlo en el siguiente enlace: https://fcarreras.org/registro-de-donantes-de-medula-osea-redmo/

