Almeida anuncia que espera su primer hijo con Teresa Urquijo

Madrid se viste de celebración tras el anuncio del alcalde, José Luis Martínez-Almeida, quien, a través de un sencillo, pero emotivo mensaje, ha compartido una de las noticias más personales de su vida: "Pronto seremos tres en la familia". Él y su esposa, Teresa Urquijo, están esperando su primer hijo, un acontecimiento que llega apenas unos meses antes de que celebren su primer aniversario de boda.

El alcalde, que cumplirá 50 años en abril, no ha ocultado nunca su ilusión por formar una familia. En varias entrevistas, había hablado abiertamente sobre sus ganas de ser padre, incluso bromeando con su edad: "No puedo tardar mucho, no quiero ser un padre-abuelo". Ahora, esa ilusión se materializa, y junto a Teresa Urquijo, con quien se casó el 6 de abril de 2024, inicia este emocionante camino hacia la paternidad.

Aluvión de felicitaciones

El anuncio no tardó en llenar las redes sociales del alcalde de mensajes de cariño. Entre los primeros en felicitar a la pareja estuvo el presidente de Andalucía, Juanma Moreno, quien escribió: "El mejor regalo de la vida; disfrutadlo. Enhorabuena a los dos". Amigos, compañeros de profesión y ciudadanos madrileños también se sumaron al júbilo con palabras de apoyo y buenos deseos.

Una historia de amor que sigue creciendo

El camino de José Luis Martínez-Almeida y Teresa Urquijo comenzó de manera inesperada en una feria de arte. Desde su primer encuentro, ambos sintieron una conexión especial que no tardó en consolidarse. La pareja hizo su primera aparición pública durante la Corrida de la Prensa en la Feria de San Isidro de 2023, dejando claro que su relación iba en serio. Apenas unos meses después, Almeida anunciaba su compromiso con un mensaje que reflejaba su felicidad: "Ni me precipité ni me resigné. Teresa me dijo que sí, y aquí estamos". La boda, celebrada en abril de 2024, marcó un hito importante en sus vidas, y ahora se preparan para dar un nuevo paso con la llegada de su primer hijo.

En cuanto a la paternidad Almeida, que ocupa desde 2019 el cargo de alcalde de Madrid, representando al Partido Popular, ha reconocido en el pasado que le preocupa la diferencia de edad con su futuro hijo. "Es inevitable pensar que no voy a vivir muchas cosas que mis padres vivieron conmigo", comentó en tono nostálgico. Sin embargo, el regidor también ha dejado claro que afronta esta nueva etapa con ilusión y ganas, sabiendo que cada momento será único.