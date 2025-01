Galicia pretende «repescar» para FP a 12.000 menores que plantaron los estudios

Tasas de inserción al alza —que llegan al 97% en la modalidad dual—, el carácter eminentemente práctico de las enseñanzas y su relativa rapidez para salir con formación al mercado laboral han catapultado a la FP a cifras inéditas: casi 69.000 matriculados este curso. Pero la Xunta no se conforma y quiere convertir estas enseñanzas en un «pilar estratégico» que le permita reducir al mínimo el abandono educativo temprano, funcionar como una «segunda oportunidad» para adultos que quieren «reciclarse» o rescatar para el sistema educativo a entre 10.000 y 12.000 adolescentes de 16 a 18 años «que no están estudiando» y que el Ejecutivo gallego quiere «intentar convertir en alumnos» de nuevo.

La varita mágica para lograr esa meta, hacia la que el Ejecutivo autonómico espera caminar de la mano de los centros y sus servicios de orientación, de otras administraciones y de las empresas que colaboran en las prácticas, contará con 24 millones de euros hasta 2028 y ha sido bautizada por la Consellería de Educación como plan FPGal360, un proyecto «innovador e integral», como también lo definió ayer el titular del departamento, Román Rodríguez, en un acto en Santiago ante los responsables de hacerlo realidad.

Fortalecer la FP Básica

La Xunta aprovechó el Día Internacional de la Educación para presentar el Plan FPGal360 como la «hoja de ruta» con la que aspira a «consolidar» la FP como una «opción de primera» para «generar oportunidades» para los ciudadanos, «ser útiles al tejido productivo», indicó Rodríguez y, en última instancia, para ser «útiles para la Galicia del futuro». ¿Cómo? «Fortaleciendo» la FP Básica, la oferta de nuevos itinerarios «personalizados», orientación «vocacional» desde la última etapa de Primaria, formación «alineada» con las necesidades del mercado y una «especial atención» a extranjeros y a personas con discapacidad.

El plan va dirigido a los 230.000 alumnos que ya están estudiando, a los jóvenes que dejaron la educación sin finalizar y que tienen ahora entre 24 y 34 años y a la población en general adulta que aspire a «reforzar» su formación para «mejorar» su inserción. O, como explicó el conselleiro, personas «que buscan una segunda oportunidad o un cambio vital» y acuden a FP para «reciclarse y reinsertarse en el mundo laboral».

El titular de Educación se refirió, además, en particular, a los «entre 10.000 y 12.000» adolescentes de entre 16 y 18 años «que no están estudiando» en la actualidad. «Tenemos que intentar que esas personas se conviertan en alumnos, que estén formándose entre los 16 y los 18 años. Sería algo similar a tener una escolarización obligatoria hasta los 18 años, pero «de forma flexible», matizó, y teniendo en cuenta las «capacidades» individuales para devolver «la mayor parte» de estos jóvenes al sistema educativo.

El conselleiro admitió que se está «detectando en Galicia y en España un pequeño repunte del fracaso escolar, de personas que no tienen más que estudios de secundaria», lo que ve un «problema» para los interesados y para el «conjunto del país». De ahí el empeño del plan en «intentar que el fracaso escolar tienda a cero». La meta, afirmó, es que «ningún chico o chica gallegos esté en la calle sin una capacitación» que le permita integrarse en el mercado de trabajo. Un mercado, inició, en el que hay vacantes. «Hay muchas personas que dejaron los estudios y se pusieron a trabajar y muchos vuelven a FP y otros están en empleos de baja cualificación. Identifiquemos a esas personas para poder formarlas en base a lo que precisan las empresas», señaló, «en un momento en el que es habitual escuchar de los empresarios que no hay gente para trabajar o que sepa» en unos sectores que exigen «más habilidades» para hacer frente al «desafío tecnológico».

El cómo se pasará de la teoría a la práctica lo desgranó la directora xeral de FP, Eugenia Pérez. Así, para perseguir la «tendencia cero en el abandono temprano» y pensando de entrada en todo el alumnado, el primer eje sería «trabajar la orientación vocacional y profesional preventiva desde edades tempranas» y que la FP Básica «actúe como elemento integrador» e «itinerario de referencia para la permanencia del alumnado en el sistema educativo». El segundo eje, indicó, «potenciará un sistema de orientación vocacional y profesional integral, dirigido al conjunto de la población, que conduzca a la inserción laboral a través del diseño de itinerarios personalizados», pero «conectados a la demanda del tejido productivo». Esta línea lleva asociada una herramienta de inteligencia artificial, OPI Orienta, que ayuda en el diseño de esos itinerarios y facilita información. Respecto al tercer eje, se dirige a menores de 34 años que «ya» no están en el sistema educativo, «facilitando el retorno de las que no cuentan con titulación oficial y favoreciendo el aprendizaje a lo largo de la vida a través de la orientación profesional y de la acreditación de competencias».

«Un camino de puertas abiertas»

La prueba del rol de la orientación profesional —uno de los ejes sobre los que pivota FPGal360– son los alumnos a los que les fue bien. Dos de ellos contaron su ejemplo: Fátima Ferreira, exalumna del CIFP Montecelo, en Pontevedra, y Ricardo Pereira, del CIFP Politécnico de Santiago.

La primera llegó desde una FP Básica hasta un ciclo superior y trabaja de técnica de farmacia. En ese camino fue «clave» la orientación. «Empecé la FP Básica con 15 años y estaba muy perdida. Era una adolescente que no sabía qué hacer, qué estudiar, no tenía ganas, y, gracias a una orientadora que me habló de la FP Básica, empecé». Una vez en el ciclo, comenta, le cogió gusto, se sintió «arropada y animada» y cambió la «imagen de que sentía que no podía». Sintetizó todo ese periplo en pasar «de no saber qué hacer a ver puertas abiertas». «Eso es la FP, un camino en el que solo hay puertas abiertas; para mí lo fue todo, realmente», enfatizó. Por lo que respecta a Ricardo Pereira, que mereció el Premio Extraordinario de FP y trabaja ahora en Finsa, donde hizo las prácticas, empezó un ciclo a los 37 años, cuatro años después de decidirse a «cambiar». «Tenía claro que necesitaba un cambio y que tenía que formarme para ese cambio», contó. Visitó a una orientadora y el camino que le anunció fue largo: le tocó «empezar de cero», sacando la ESO y el Bachillerato para acceder a un ciclo superior. Lo peleó: «La ambición era buena, las ganas eran muchas y eso ayuda». Y sigue formándose. «El mundo cambia», alega.

«El que vale, vale, y viene a FP»

En la jornada de presentación de FPGal360 también tomaron la palabra ejemplos de los agentes que contribuirán a ese cambio al que aspira la Xunta: Enrique Pazo, como director del CIFP Ferrolterra; Isabel Fontano en calidad de responsable de Empleo y Formación de Stellantis; y Verónica del Río, como orientadora del IES Sardiñeira, de A Coruña. Esta última enfatizó su labor y advirtió que el alumnado de se enfrenta a desafíos nuevos, como «la adaptación al cambio» o la «flexibilidad» en la toma de decisiones, ya que una sola no determina toda la vida porque hay que «reorientarse». Por su parte, Fontano destacó cómo «la mejor forma de colaborar» con el plan por parte de una gran empresa como Stellantis es «seguir acogiendo al alumnado», como hace desde 2007, ahora con FP Dual. La firma puede ayudarles definiendo previamente un «itinerario formativo» que abarque de lo general a lo particular, dándoles «la oportunidad de estar en las zonas técnicas» en contacto con profesionales y «aprovecharse de su experiencia», realizando «un acompañamiento del alumno» para que el alumno «progrese a su autonomía» y «poner a su disposición todas las innovaciones tecnológicas» de la firma. Además, aconsejó a otras firmas que quieran animarse a tejer «un vínculo muy estrecho» con los centros de estudios con los que vayan a colaborar. Pazo, a su vez, resaltó que «vender la FP es muy fácil»: basta con ver las vacantes en el entorno. Hoy en día, proclamó, reescribiendo tópicos pasados, «el que vale, vale y viene a FP».

