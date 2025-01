El abandono educativo se agrava en Galicia con el peor dato en cuatro años

«En términos generales se cumple que, a mayor nivel de estudios, mayor tasa de actividad y empleo y menor tasa de paro». Así lo proclama el último informe de la Fundación CYD. Las administraciones comparten esa apreciación y su aspiración es a aguantar a los jóvenes lo posible en el sistema formativo. El viernes lo explicitaba así la Xunta al presentar el plan FPGal 360, que incluye entre sus metas reducir al mínimo el abandono y fomentar la capacitación de todos los jóvenes para darles una oportunidad de trabajo. El plan llega en el momento oportuno: la comunidad gallega registró en 2024 el peor dato de abandono educativo temprano en cuatro años, un 10,83%, lo contrario de lo que ocurre en el conjunto del Estado, donde el indicador marcó su «mínimo histórico», según destaca el Ministerio de Educación, con un 13%.

Desde la Consellería de Educación insisten en una lectura positiva del dato, al resaltar que Galicia se ubica entre las comunidades autónomas con menor abandono educativo temprano, un indicador que alude al porcentaje de personas de 18 a 24 años que no cuentan con una titulación superior a la ESO, es decir, que no cursaron FP Básica o de grado medio ni Bachillerato, y que, además, no siguen ningún tipo de formación (reglada o no reglada) en la actualidad.

El 10,8% con el que cerró 2024, con datos de la Encuesta de Población Activa, hace retroceder posiciones a Galicia. A lo largo de los pasados tres años, se situaba como la cuarta comunidad con mejor comportamiento y ahora se ve relegada al séptimo puesto.

Aun así, como también apuntan desde la Administración gallega, Galicia «mantiene una senda continuada de descenso en esta tasa». La evolución en general es a la baja y, en esa tendencia a la disminución, el mínimo se alcanzó en 2021, el año posterior al COVID, cuando se registró un 8,7%. Ese ejercicio la Xunta pudo presumir de que Galicia había hecho los deberes de la UE y antes de tiempo. Y es que La UE otorga un rol fundamental en el diseño del futuro de Europa a la educación y a la formación y por ello, entre las tareas que asignó a sus Estados miembros, figura conseguir que en 2030 el porcentaje de quienes planten los estudios precozmente se sitúen por debajo del 9 por ciento.

En los últimos veinte años, el declive del abandono en Galicia solo se vio interrumpido cuatro veces, incluyendo la del pasado año. Con todo, el dato supone un descenso del 52% respecto al registrado en 2005, cuando quienes plantaban con solo la ESO eran casi uno de cada cuatro alumnos. No obstante, a su vez, el incremento en 2024 supone casi dos puntos porcentuales (1,77), si se toma como referencia el año previo y, además, Galicia sería la cuarta comunidad con un mayor incremento.

Lo que se mantiene invariable es la brecha entre chicos y chicas, a favor de las mujeres. Ellas abandonan menos el sistema educativo, lo que también destaca la Xunta: un 6,5% en el 2024 frente al 15% de los hombres. Educación alude a esta divergencia, que asciende a 8,5 puntos, para avanzar que «se actuará especialmente» sobre los chicos porque el Gobierno gallego, recalca, «sigue trabajando y afianzando su estrategia para reducir al mínimo esta tasa».

La Xunta sostiene al respecto que «ya» está en marcha el Plan FPGal 360 recién presentado y dotado con 24 millones de euros hasta 2028. «A través del fomento de la FP como opción de futuro, busca atajar el abandono escolar y asentar la igualdad de oportunidades y la inserción laboral», explican desde el departamento que dirige Román Rodríguez. La «hoja de ruta» para lograrlo incluye medidas que pretenden que el estudiantado prolongue su formación al menos hasta la mayoría de edad.

Con ese fin, resume Educación, el plan persigue reforzar esa permanencia con el refuerzo de la FP Básica o el impulso a programas de orientación profesional y vocacional desde la última etapa de Primaria. También se busca recaptar para los estudios a los entre 10.000 y 12.000 chicos menores de 18 años que los plantaron y el retorno a las aulas de población de 24 a 34 años.

