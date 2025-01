María Blasco denuncia que el CNIO realiza contrataciones irregulares

La directora científica del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), María Blasco, ha denunciado ante la Fiscalía las presuntas irregularidades cometidas por el gerente del centro, Juan Arroyo, en un conjunto de contrataciones menores que han recaído —asegura— en la misma empresa.

El CNIO está inmerso en una profunda crisis desde que el pasado diciembre la mitad de los jefes de los grupos de investigación del centro pidieran el relevo de María Blasco, ante los problemas de equipación, las cuentas deficitarias o la caída de la producción científica, y se han sucedido además las críticas y las denuncias por acoso laboral o abuso de poder contra ella.

La gallega Marisol Soengas, que dirige el Laboratorio de Melanoma del CNIO, se pronunció en sus redes sociales sobre el tema, sumándose a otros científicos directivos que piden la destitución de Blasco. «La petición de cambio de la dirección Científica del CNIO por 24 jefes de investigación tiene que resolverse ya», dice. «Por respeto a la institución y al proceso en marcha, no me he manifestado antes. Pero «Alemania nazi, genocidio…» (dice en alusión a las palabras que María Blasco incluye en su misiva) inaguantable».

Blasco volvió a comparecer ayer ante los medios de comunicación, horas antes de la reunión extraordinaria del Patronato del CNIO, que hoy tiene previsto adoptar decisiones sobre la continuidad o el cese de algunos de sus directivos y a cuyos miembros se ha dirigido por carta la para denunciar la campaña de bulos, desinformación y hasta amenazas de muerte que está sufriendo.

«El Patronato tiene en su mano elegir entre la ciencia y la bicefalia, entre servicio público y la capacidad de un gerente que no da explicaciones públicas», afirma Blasco, quien espera que en el encuentro «se evalúe la estrategia científica del centro».

Además, al ser preguntada sobre si ha perdido el apoyo del Ministerio de Ciencia, la directora científica del CNIO respondió que «eso se verá» en la reunión del Patronato.