Miguel Polo, presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar: "No somos los responsables de la riada"

“No somos los responsables”. La contundente afirmación es de Miguel Polo, presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, que se ha pronunciado públicamente sobre lo ocurrido el 29 de octubre, justo en el día que se cumplen tres meses de la riada.

En una visita a Torrent, junto con la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, y la alcaldesa Amparo Folgado, para comprobar obras que su departamento está realizado en el barranco de l'Horteta, Polo ha sido abordado por los periodistas, ya que se mantenía en un segundo plano, detrás de Bernabé y Folgado.

Así, a preguntas de los medios sobre las acusaciones de distintos cargos de la Generalitat Valenciana, que lo señalan como responsable de lo que ocurrió en la jornada de las inundaciones, (el presidente Carlos Mazón habló de 'apagón informativo' o de que la CHJ desactivó tres veces la alerta hidrológica el día de la DANA, entre otras), Miguel Polo ha sido tajante: "nosotros tenemos claro que no somos responsables. Creo que todo el mundo sabe lo que no se hizo", sin concretar el tiro. Además, ha zanjado que "no hay más que decir en este momento”.

"Haré lo que diga la Abogacía del Estado"

En este sentido, el presidente del órgano de cuenca también ha sido interpelado por su posible comparecencia en la comisión de investigación de las Corts Valencianes sobre la DANA. Polo ha manifestado que en supuestos similares a este se ha pedido informe a la Abogacía del Estado y se ha hecho lo que dice este órgano. Cuando se le ha repreguntado si está dispuesto a comparecer, ha repetido: "Lo que me diga la Abogacía del Estado". Pero Polo no acudió a la comisión impulsada por el Ayuntamiento de Valencia para esclarecer lo ocurrido el 29O. Miguel Polo ha recordado que ya explicó que "cualquier cosa que preguntara por escrito se le contestaría. Y en eso estamos", intentó finalizar, antes de apoyarse en las declaraciones previas de Bernabé: "ahora estamos en la reconstrucción y es de lo que hay que hablar, y depués habrá tiempo de hablar".

Bernabé, Folgado y Polo, en el barranco de l'Horteta, en Torrent. / AC

Las obras de la CHJ

La improvisada comparecencia de Polo junto al barranco de l'Horteta, fue lo que en el argot periodístico se entiende como un 'atraco', arrancó con una pregunta sobre si podía hacer un balance las obras que hasta el momento está realizando la CHJ en los distintos barrancos afectados por la DANA del 29 de octubre. Fue la delegada Pilar Bernabé la contestó. "Las obras de ejecución corresponden a la CHJ", dijo la mandataria socialista, para matizar que el presupuesto depende del Ministerio de Transición Ecológica o del de Agricultura, en función de a qué departamento afecta. "La CHJ está trabajando con el ministerio para disponer de un mapa de todas las infraestructuras afectadas, que recaen en Agricultura y en Transaición Ecológica, para ver todas las actuaciones que hay que hacer y poner ese abanico de proyectos", explicó Bernabé, que avanzó que el presupuesto "para los próximos años" para la actuación en los barrancos afectados por la DANA "será de centenares de millones".