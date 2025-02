Castelao, ‘revivido’ con IA, estrella de la Cidade da Cultura en 2025

Mientras medio mundo opta por vetos a la inteligencia artificial (IA), otro medio lanza proyectos basados en esa tecnología, como la exposición virtual interactiva que destaca entre la nueva oferta expositiva anual de la Cidade da Cultura , presentada ayer en su sede del montes Gaiás y cuyo presupuesto cultural para 2025 «es similar al año previo», y ronda el millón de euros, al margen de posteriores acuerdos empresariales que lo puedan aumentar.

Alfonso Daniel Manuel Rodríguez Castelao (Rianxo, 29 de enero, 1886; Buenos Aires, 7 de enero, 1950), centra una de las propuestas destacadas, pero sin fecha de inauguración. «Se abrirá en mayo quizá, o a ver si puede ser en abril»; dijo la directora gerente de la Cidade da Cultura, Ana Isabel Vázquez, casi poniendo presión al equipo tras dicho reto, coordinado por Carlos Seijo, impulsor de Hábitats, muestra virtual ya vista en el Gaiás (se verá en A Coruña, de abril a agosto, en Afundación).

Esa ambiciosa idea es parte del Año Castelao, reivindicación que la Consellería de Cultura traza al cumplirse los 75 años de la muerte del intelectual gallego.

Empleará IA entre su tecnología, y permitirá que cada visitante «interactúe con él y se lleve un recuerdo único de su paso por la muestra», dice la organización, siendo secreto, por ahora, en que consistirá ese reclamo.

El resto de la oferta de 2025, suma otra experiencia digital, «Orígenes», que aborda la evolución del planeta y recrea gigantes animales engullidos por el ayer como los dinosaurios, parte de un mensaje de tic ecologista.

El conselleiro de Cultura, José López Campos, habló en la presentación del «crecimiento» de la Cidade da Cultura, «que batió el récord de visitantes en 2024, con 1..400.000 personas», de las cuales 261.000 tomaron parte en diferentes actividades culturales como sea exposiciones, conciertos u otras citas.

Además, enumeró otras exposiciones de cara a 2025, como la dedicada al artista pontevedrés Rafael Úbeda (de abril a septiembre); al fotógrafo ucraniano asentado en Vigo, Boris Savelev (junio/noviembre) o a Francisco Asorey, el gran escultor gallego de la primera mitad del siglo XX; muy vinculado a Santiago.

A voz do autor xa se pode escoitar na web do Consello da Cultura

O Consello da Cultura Galega (CCG) pon na rede o único documento sonoro conservado de Alfonso Daniel Rodríguez Castelao (Rianxo, 1886-Bos Aires, 1950). Trátase da mensaxe que o intelectual gravou en fonopostal na Central de Correos de Bos Aires, co gallo da estrea de Os vellos non deben de namorarse, no Teatro Solís de Montevideo o 8 de outubro de 1941 á que el non podía asistir. Esa gravación foi obxecto dunha nova dixitalización en decembro de 2024 e é, ata o momento, o único rexistro coñecido da voz de Castelao. Engádese ao especial que o CCG puxo en marcha ao inicio deste ano en que se conmemora o 75 cabodano do intelectual.