Investigados tres menores por romper el brazo al director de su instituto en Valencia

La Policía Nacional investiga al menor de edad que accedió junto a otros dos —que huyeron— al Instituto de Educación Secundaria (IES) La Morería de la localidad valenciana de Mislata para agredir a un alumno y que finalmente provocó lesiones al director del centro, rompiéndole el codo.

Según confirmó la Consejería de Educación, este incidente se produjo el pasado día 24 y agentes de policía lograron detener al agresor en el mismo centro. La intervención de varios profesores logró evitar la agresión al alumno y retener a uno de los asaltantes, si bien el director del centro sufrió una fractura en un brazo.

La Consejería de Educación ha confirmado que el director del centro presentó denuncia ese mismo día en la comisaría de policía de Mislata. El mismo viernes 24 de enero, día de la agresión, el inspector de la Consejería estuvo en contacto con el director del centro y le asesoró de todas las actuaciones previstas en el protocolo.

Siguiendo con la actuación de este departamento, la inspección educativa recabó el lunes información sobre lo sucedido, se entrevistó con el director, con el vicedirector y con los profesores del centro que presenciaron los hechos y se asesoró al equipo directivo sobre temas de convivencia.

Además, la Consejería activó el protocolo de agresión a docentes. Se trata de una medida de nueva creación y se publicó en el Diario Oficial de la Comunidad Valenciana (DOGV) el pasado 27 de diciembre. Está consensuado con los sindicatos y comités de seguridad y salud y se dirige al personal docente, personal no docente de atención educativa y personal de administración y servicios de los centros docentes sostenidos con fondos públicos no universitarios de la Comunitat Valenciana. Este nuevo protocolo no solo persigue las agresiones físicas, sino verbales, e incluso las amenazas en las redes sociales. Además, endurece las sanciones para el alumnado que comete este tipo de infracciones contra los profesores y agiliza los plazos para actuar en los centros lo más rápido posible cuando se produce una agresión de este tipo.

El lunes los trabajadores del IES La Morería, junto con los del IES Molí del Sol y el IES Music Martí y Soler realizaron una concentración y un minuto de silencio a las puertas de los centro en protesta por estos actos violentos. «Ningún acto de violencia está justificado», reivindicaron.

Según datos del Defensor del Docente del sindicato Anpe, alrededor de uno de cada cuatro profesores ha sido agredido o amenazado por su alumnado alguna vez. Los últimos datos disponibles revelan que hubo 437 agresiones físicas a profesorado durante el curso 2020-2021 en la Comunitat Valenciana. El curso 2017-18 marcó la cifra más alta con 701 agresiones a docentes. Los Inspectores de Educación aseguran que las conductas violentas en el aula van al alza en los últimos años.