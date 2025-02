Sanidad trabajará "de la manera que sea necesaria" para acabar con el intrusismo que azota la cirugía estética

El Ministerio de Sanidad no ceja en su lucha por acabar con el intrusismo que azota la cirugía estética. El objetivo, poner freno a situaciones como la denunciada en Murcia por dos mujeres que sufren secuelas tras pasar por el bisturí de una doctora plástica que se anuncia en redes sociales y que no puede ejercer en España porque no tiene el título homologado. "El intrusismo en el ámbito de la cirugía estética es un problema real y podemos garantizar que vamos a trabajar para solucionarlo de la manera que sea necesaria", señalan fuentes del departamento que dirige Mónica García.

Las pacientes, cuyo caso ha sido desvelado por el diario 'La Opinión de Murcia', contrataron a la supuesta cirujana por Instagram. Fueron intervenidas en el mismo centro de Cartagena que Sara Gómez, fallecida tras una lipoescultura en 2022. Precisamente este caso dio origen a la llamada 'ley Sara', que prohibía ejercer a no especialistas. Una normativa que, pese a la intención de Sanidad de poner orden en el sector, chocó con un escollo.

La 'ley Sara'

El pasado 12 de noviembre, la Audiencia Nacional suspendía de forma cautelar la Orden Ministerial que modificaba el anexo II del RD 1277/2003, de 10 de octubre, para limitar los profesionales autorizados a realizar estas intervenciones a los profesionales con formación especializada. La conocida como 'ley Sara'. Una iniciativa que fue muy valorada por los cirujanos plásticos que llevaban mucho tiempo reivindicando poner fin al intrusismo en el sector en un país donde cada año se realizan unas 200.000 intervenciones de este tipo.

En su auto, la Sala de lo Contencioso-Administrativo estimaba la petición de la Sociedad Española de Cirugía Estética (SECE) y un particular, que habían pedido que se suspendiese la orden de forma cautelar. Días después, el Ministerio daba a conocer que había decidido no recurrir el auto de la Audiencia Nacional. Una decisión, señalaba, que se basaba en las recomendaciones de la Abogacía del Estado, que busca concentrar los esfuerzos en la defensa del juicio contencioso-administrativo "para abordar el fondo del asunto".

La modificación de la Orden Ministerial que ponía coto al intrusismo en la cirugía estética "pasó todos sus cauces reglamentarios y recibió el visto bueno sin observaciones del Consejo de Estado", indican desde Sanidad que, además, considera "lamentable que haya colectivos defendiendo como derecho el realizar unos procedimientos para los cuales no tienen formación reglada especializada".

Consulta pública

A finales de ese mismo mes de noviembre, el Ministerio de Sanidad sacaba a consulta pública la propuesta de modificación del Real Decreto que regula los centros sanitarios tras la suspensión cautelar de la Orden Ministerial. Esa normativa, indican desde el departamento, estará lista próximamente.

La necesidad de la modificación surge, según Sanidad, del aumento de las intervenciones quirúrgicas con fines estéticos y del incremento en la apertura de centros sanitarios que ofrecen este tipo de servicios. Se busca evitar el intrusismo profesional y garantizar la seguridad del paciente, asegurando que la cirugía estética sea practicada por médicos que hayan obtenido la titulación oficial de una especialidad quirúrgica o médico-quirúrgica que incluya competencias en cirugía estética en su programa formativo oficial.

El incesante aumento de tratamientos que se realizan en lugares que no reúnen las condiciones sanitarias necesarias, ni están administrados por personal titulado y cualificado para poder ejercer. El intrusismo supone "un gravísimo problema de salud pública, que conlleva importantes efectos perjudiciales en los pacientes" recuerdan desde sociedades como SECPRE (Sociedad Española de Cirugía Plástica, Reparadora y Estética).

Con datos de esta sociedad, el aumento de pecho con implantes es el tipo de operación con más demanda, sobre todo en la franja entre los 18 y 29 años, por las mujeres españolas que siguen siendo quienes, de forma abrumadora frente a los hombres, eligen pasar por el quirófano para mejorar o cambiar su imagen. Esta misma semana la Sociedad Española de Medicina Estética (SEME), que han unido fuerzas para combatir el intrusismo junto a la SECPRE, presenta Una campaña divulgativa que busca proteger al paciente de la mala praxis "en la era de la desinformación".