Retrato robot del nuevo paciente oncológico joven

La Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) calcula que este año se producirán 296.103 nuevos diagnósticos, un 3,3% más que en 2024. De ellos, 16.508 se detectarán en personas menores de 45 años; solo suponen el 5% del total, pero su número va en aumento, suponen 500 más que el año pasado. La incidencia de cáncer, desgraciadamente, aumenta en todas las edades y el envejecimiento es el factor de riesgo principal; pero se está produciendo un aumento de diagnósticos en adultos jóvenes que ha llamado la atención de los oncólogos porque, aunque las causas no están claras, la evidencia indica que el estilo de vida actual tiene una gran influencia. Ante ello, y con motivo del Día Mundial contra el Cáncer, que se conmemoró ayer, 4 de febrero, se ofrece este retrato robot de los adultos jóvenes con más posibilidad de padecer cáncer. Cabe destacar que el cáncer no es una única enfermedad y que su origen es multifactorial, por lo que estos son los perfiles con más riesgo, pero no necesariamente hay una causa-efecto.

Mujeres entre 40 y 50 años. El cáncer de mama es el responsable del 30% de los tumores malignos en personas menores de 50 años. Y, como se trata de una patología predominante en mujeres, las féminas tienen más posibilidad de sufrir cáncer a edades tempranas, mientras que, a partir de los 65 años, es más frecuente su aparición en hombres (sobre todo de próstata, colon y pulmón). Los estudios indican que la disminución de la fertilidad y el retraso en la maternidad están relacionados con el aumento de la incidencia, puesto que los embarazos y la lactancia cambian el tejido mamario y lo hacen menos vulnerable al cáncer. Y, dado que el envejecimiento es el factor de riesgo fundamental, es más frecuente su aparición en la década entre los 40 y los 50 años, que en personas más jóvenes como niños, adolescentes o adultos hasta los 40.

Personas con obesidad.

También se ha observado un aumento de cánceres en adultos jóvenes debido a malos hábitos como las dietas ricas en carnes y ultraprocesados y la falta de actividad física. De hecho, además del cáncer de mama, los cánceres tempranos más frecuentes son los gastrointestinales, como colon, páncreas y estómago. Ante ello, las personas con sobrepeso y, sobre todo con obesidad, tienen más posibilidad de padecer cáncer. La obesidad genera un estado de inflamación crónica que daña el ADN y favorece el crecimiento de células cancerígenas y el exceso de grasa incrementa la producción de hormonas como la insulina o el estrógeno, que están vinculadas a los cánceres hormonales.

Los fumadores. Evidentemente, como han demostrado numerosas investigaciones en las últimas décadas, las personas que fuman tienen entre 10 y 20 veces más posibilidades de sufrir cáncer de pulmón. Y el tabaco está relacionado con otros 11 tipos de cáncer, mientras que el alcohol, aunque sea más desconocido, contribuye a la aparición de tumores en la boca, esófago, garganta, hígado, colon, recto o mama. A más ingesta, más posibilidades de la aparición de células cancerígenas.

Los expuestos a contaminantes. Otro de los factores de riesgo para desarrollar un cáncer a edades tempranas es la contaminación. Las personas que viven en grandes ciudades, por ejemplo en las calles con más tráfico, tienen más riesgo de sufrir cáncer de pulmón, riñón, vejiga y colon por polución ambiental. Pero también tienen influencia los contaminantes que se consumen a través del agua o los alimentos, al igual que la exposición al amianto, el gas radón, las sustancias químicas o los pesticidas. De hecho, los cánceres de pulmón en personas menores de 50 años están menos asociados al tabaco que en

séniors

y más relacionados con la contaminación ambiental, el radón y la genética.

Los que toman el sol sin protección. La radiación ultravioleta puede dañar el ADN y desencadenar mutaciones genéticas cancerígenas. Aunque ahora existe más concienciación sobre el peligro que conlleva tomar el sol, hace unos años era habitual la exposición solar inadecuada y, por tanto, las quemaduras, por lo que se están detectando melanomas en personas que en su infancia o primera juventud tomaron horas y horas de sol con escasa protección. El aumento de los diagnósticos también está relacionado, precisamente, con el hecho de que una mayor sensibilidad hacia el problema ha aumentado la detección.