Queizán, pioneira do feminismo

Ser feminista está de moda, así que non ten un gran mérito declararse a día de hoxe feminista; se xorden máis Trump e Musk no noso mundo, si pode chegar a ser un acto de valentía presentarse como firme defensora dos dereitos da muller, en pé de igualdade co home. Esta valentía foi a que exerceu dende sempre María Xosé Queizán, unha das pioneiras do feminismo en Galicia, que xusto onte facía 86 anos e foi homenaxeada en Santiago polo Centro de Documentación en Igualdades e Feminismos (CDIF) do Consello da Cultura Galega (CCG).

«Tocoume ser das primeiras por idade e por curiosidade», contaba onte entre «sorprendida e despistada» María Xosé Queizán, pois non esperaba o aplauso e a ovación que recibiu na capital galega, a carón de Rosario Álvarez, presidenta do CCG. Amosouse «moi orgullosa de ser activista do feminismo galego» e reivindicou que o feminismo galego «ten as súas propias características, ten o seu estilo, ten unha forza que o fai especial» e ela pode dicilo porque a autora galega percorreu España e puido ver como se desenvolvía o movemento noutros puntos do país.

Queizán mostrouse optimista en torno ao futuro da causa feminista. Dixo que se sentía «máis comprendida» polas que hoxe poderían ser as súas «netas» que por moitas mulleres da súa epoca. Mulleres e homes, porque Queizán foi unhas das primeiras intelectuais galegas en teorizar e reflexionar sobre o feminismo e a súa obra foi entón recibida «polo silencio», lamentaba Carme Adán.

Adán, catedrática de Filosofía e coordinadora do Centro de Documentación en Igualdade e Feminismos do Consello da Cultura Galega, deulle as grazas «por vivir e pensar en clave feminista», pero tamén por escribir «textos fundamentais para o feminismo galego». Adán dixo que en Galicia non hai que ir a autoras españolas ou anglosaxoas, porque temos a Queizán ensinándonos e abrindo camiño.

O acto de onte quixo ser un recoñecemento a escritora e catedrática de Lingua e Literatura galega nada en Vigo. Serviu para pór en valor a súa escrita hai 45 anos. Cando moitas e moitos nin sabían o que significaba ser feminista, Queizán xa reflexionaba e escribía sobre o moito que había que facer para conquistar a igualdade co home. O Consello da Cultura Galega acaba de reeditar en versión on line e en papel dúas obras claves de Queizán ao respecto: Recuperemos as mans e Evidencias. Pódense ler dende hoxe na web do Consello e pronto se presentará a edición en papel nun acto en Vigo.

Na primeira das obras, explican dende o Consello da Cultura Galega, Queizán amosa as limitacións do marxismo para loitar contra a explotación e a opresión das mulleres na sociedade contemporánea. Tamén aproveita para defender o papel das mulleres na transmisión da lingua, cultura, crenzas e tradicións galegas, especialmente no ámbito rural e mariñeiro, onde Queizán «considera que se conserva a verdadeira identidade galega». A autora establece «un paralelismo entre a dependencia nacional de Galicia e a subordinación feminina, sinalando que ambas sofren explotación e discriminación».

Na segunda obra, en Evidencias, ensaio que Queizán publicou en 1989, recompila traballos anteriores nos que compara «a escravitude da muller e a situación do idioma galego, presentándoas como dúas realidades semellantes por estaren igualmente oprimidas».

No acto de homenaxe a Queizán falaron Carme Adán, e tamén Marga do Val, escritora, crítica e tradutora galega; e Helena González Fernández, profesora titular de literatura galega na Universidade de Barcelona. Igualmente, houbo un coloquio coas tres relatoras moderado por Inma López Silva. O punto final foi un recital, Acende o verso a túa luz, a cargo do proxecto literario Cintaadhesiva, composto por Silvia Penas e Jesús Andrés.