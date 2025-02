Un camarero argentino que reside en Vigo lamenta cómo ha vivido el encendido de Navidad: «Misión fallida»

El encendido navideño marca el inicio de uno de los periodos del año más apreciados por los vigueses. Esa bandera que la ciudad olívica porta desde hace unos años, la de la 'ciudad de la Navidad', hace que Vigo se enfunde sus mejores galas para recibir a visitantes de todos los puntos de la península.

Se trata de unas fechas especiales para todos, aunque lo son todavía más para aquellos que pasan sus primeras navidades en tierras viguesas. Es el caso de Tomy, un joven argentino que trabaja como camarero en Vigo y que vivirá unas navidades intensas, pues el local en el que 'curra' se sitúa cerca del árbol.

El chico, que cuenta sus aventuras a través de su cuenta de Tiktok @tomigagna6, compartió un vídeo en el que explicó en primera persona cómo ha vivido el día del encendido de luces, todo un acontecimiento para la ciudad.

@tomigagna6 cuenta como ha vivido el encendido de Navidad en Vigo

"Hoy es el encendido de las luces en Vigo. Estoy muy emocionado. Miren por favor la cantidad de gente que hay. Hoy abrimos dos horas en el local en el que trabajo, que yo soy camarero. Viene gente de Madrid a verlo y de todas partes. La peor parte de esto es que yo trabajo literalmente donde está el árbol. Es tanta la cantidad de gente que creo que no lo voy a poder ver de cerca", comentaba el joven argentino sobre sus primeras impresiones del día del encendido en Vigo.

"Misión fallida. Finalmente no me quedé a ver cómo encendían las luces. Me vine a tomar una cerveza", comentó ante la abrumadora cantidad de gente que había Porta do Sol. "Bueno y por fin prendieron las luces y está hermoso, les dejo con algunas imágenes del arbolito"