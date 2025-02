«Me gusta investigar y dudo entre Oncología y Hematología»

Séptimo con la mejor puntuación de España de entre los 13.711 aspirantes a una plaza como médico interno residente de entre las 9.007 ofertadas, 105 de ellas en el Complexo Hospitalario Universitario de Santiago, Pedro Areal Antolín duda entre quedarse en Galicia o aprovechar para tener una experiencia fuera. Formado también en la Universidade de Santiago y consciente de que aún tiene tiempo para decidir, lo que sí parece claro es que este ourensano de 24 años apostará entre Oncología Médica y Hematología.

¿Sabe ya dónde realizará el MIR?

La verdad es que aún no lo tengo claro, tengo que pensarlo porque estoy un poco en el dilema de si quedarme en Galicia, que me gusta, o si cambiar de aires e irme unos años fuera. Digamos que estoy un poco con el corazón dividido en ese aspecto. La especialidad más o menos sí la tengo clara, estoy casi seguro entre Oncología Médica o Hematología.

¿Por qué entre esas especialidades?

Porque me gusta la investigación y quiero una especialidad en la que sea importante estar al día, en la que haya muchas actualizaciones y tratamientos nuevos. Es una de las cosas más importantes que me ayudaron a decidir, y luego también el hecho de acompañar al paciente oncológico, intentar cronificar su cáncer cuando no se puede curar me parece muy bonito. Y bueno, mi madrina también es oncóloga y al final ese mundillo me atrae.

¿Es muy alta la nota que se pide?

No, no son de las especialidades en las que más notas se piden. Y eso también me ayudó en parte a ir más tranquilo durante la preparación y en el examen.

¿Se imaginaba que quedaría en tan buena posición tras las pruebas?

No, no me lo esperaba, nadie se lo puede esperar, pero estoy muy contento. Al salir del examen la academia ya nos ayuda un poco a ver si nos ha salido bien o mal, pero el puesto concreto lo supimos ayer por la tarde (miércoles).

¿Y cómo les ha ido a sus compañeros?

La mayoría yo creo que están bastante contentos. Obviamente ha habido gente a la que le ha salido mejor y gente a la que le ha ido peor, pero la mayor parte de mis amigos van a poder hacer lo que les gusta, que es lo que importa. Una vez eliges lo que te gusta, el puesto ya da igual, y en ese aspecto me alegro muchísimo.

¿Cómo se preparó y cuánto tiempo?

Empezamos a prepararlo el último curso de la carrera. Por las mañanas hacíamos las prácticas y por las tardes estudiando lo que buenamente podíamos porque entre el trabajo de fin de grado y otras cosas, tampoco hay mucho tiempo. Rematada la carrera, que en nuestro caso fue a mediados de junio, empezamos el intensivo hasta enero. No sabría decir las horas, pero básicamente estudias y dedicas un ratito para descansar, quedar con amigos. La academia te facilita mucho las cosas porque tienes un día a la semana de clase y simulacro, y allí te dan las pautas de lo que tienes que hacer durante el resto, con lo que no pierdes el tiempo en organizarte tú.

¿Por qué decidió estudiar Medicina?

Hay gente que desde pequeña ya tiene esa vocación de médico, en mi caso no fue así, pero es algo que siempre me gustó. Estudiando en el instituto siempre me gustaban las ciencias y, además, tengo familiares médicos. Cuando hice la selectividad, como era algo que siempre me había gustado, me decidí a estudiar Medicina en Santiago, y la verdad es que no me arrepiento para nada. Nunca sabes si al final tu vida hubiera sido otra decantándote por otra opción, si habrías sido igual de feliz, pero ahora no me veo haciendo otra cosa y estoy muy contento.