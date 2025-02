«La Inteligencia Artificial nos puede llevar al exterminio»

¿Le da pena despedirse de Bruna Husky?

Sí. Empecé con la primera idea de Bruna en 2007 o así. Llevo 17 o 18 años, es mucho tiempo, es un pedazo de vida, un tercio de mi vida. Cuando empecé, no tenía claro cuánto iba a durar, yo solo quería crear un mundo que yo pudiera visitar cuando me diera la gana. No se trata de una saga. Esta es una serie, cada libro se cierra en sí mismo. Cuando empecé a escribir este ya me di cuenta que era el último. Estos son libros que pertenecen a varios géneros, son futuristas de ciencia ficción, pero son thriller, son existencialistas, son novelas de aventuras. En cada uno hay una investigación, hay un enigma que resuelve Bruna como detective. En este caso, el enigma es el más apretado, intenso y zozobrante de todos ellos, porque por primera vez se trata de un peligro real y verdadero. Por otro lado, la pobre Bruna ha cambiado de cuerpo: hasta los tres primeros libros es un clon humano manipulado genéticamente, una tecnohumana de combate que medía dos metros. Ahora traspasaron su memoria a un cuerpo de tecnohumano de cálculo que es pequeñito. Tiene el reto tremendo de adaptarse a ese nuevo cuerpo, a esa nueva identidad, que es uno de los grandes temas del libro. De las cuatro, sin duda, esta es la novela más épica con gran diferencia. Me di cuenta de que no iba a ser capaz de escribir una novela superior a esta, que iba a ser como un bajonazo después. Para hacer cosas peores, no se hacen. Además, la dejo muy bien colocada.

Es curiosa la decisión de terminar la serie justo cuando, en el mundo real, la tecnología y la Inteligencia Artificial plantean los mayores enigmas. ¿Temió que la realidad la adelantara mientras escribía?

Sí, la realidad va a toda pastilla. En la serie, fíjate, pasan cosas que han ido cumpliéndose después en la vida real. De cuando en cuando, los lectores me mandan cosas y me dicen: mira, esto es como lo de Bruna. Es una serie muy realista: cuando empecé eran 100 años, ahora ochenta y tantos. He querido hacer un desarrollo tanto en lo social como en lo tecnológico y en lo científico que fuera posible y hasta probable. Y en muchos casos va por delante, efectivamente. Esta novela la terminé en julio de este año, antes de que ganara otra vez Trump, antes de que Musk y Trump hicieran el Stargate, que pone los pelos de punta. En el libro incluso hay una dana, y está escrito antes de que eso sucediera. Es verdad que la realidad va a toda velocidad. Cuando la estaba escribiendo pensaba, ¿va a llegar la inteligencia superior antes de que la publique?

Uno de los temas del libro es la reflexión sobre la vejez. Si se revisita este universo empezando por Lágrimas en la lluvia, ¿qué tal cree que ha envejecido?

No tengo ni idea. Espero que bien. Mucha gente, para esta última, está releyéndoselas todas, y me dicen que les está gustando igual, parece que funciona. Ya te digo que he intentado que fuese un desarrollo muy posibilista; entonces, en ese sentido, todavía estamos llegando a eso.

¿O sea, que es posible que la Inteligencia Artificial acabe destruyendo el mundo, tal y como propone el libro?

Sí, lo es, y no lo digo yo. Los expertos dicen que en 50 años habremos llegado a la inteligencia superior, incluso puede que sea antes porque todo va a una velocidad exponencial. No vamos a poder controlarla. Y eso lo dice gente como Geoffrey Hinton, el último Premio Nobel de Física del año pasado, que ha sido uno de los desarrolladores de la inteligencia artificial. En 2023 se marchó de Google para poder denunciar que la inteligencia artificial nos puede llevar al exterminio. No te creas que es una frikada mía. Si uno de los desarrolladores de la IA dice que nos puede matar, es que puede acabar realmente con el mundo.

Recuerda a la premisa de Oppenheimer. «Al final, lo hicimos. Destruimos el mundo».

Sí. Oppenheimer, la película, está muy bien, porque muestra muy bien a los científicos en ese sentido. Primero por la curiosidad del científico, segundo por el narcisismo del científico que quiere ser el primero. Luego, por el apoyo y el empuje de la gente que quiere sacar dinero y poder. En el caso de Oppenheimer, pensaban que podían incendiar la atmósfera con la prueba, y aún así la hicieron.

El temor a la IA se ha generalizado en la sociedad en los últimos tiempos. ¿No ve cierto espacio de oportunidad con esta tecnología?

La buena noticia es que el futuro no está escrito. Así como el progreso es inevitable, la catástrofe sí es evitable. Ese futuro lo estamos construyendo hoy, hay que reclamar un control de esto, que estamos dejando que vaya suelto. Si no lo controlamos, puede acabar con nosotros. Hay tres peligros en la Inteligencia Artificial: el primero es la pérdida de empleo, que no importa porque siempre que hay un salto tecnológico hay pérdida y creación de empleo. El siguiente escalón es preocupante: la capacidad de la IA para la manipulación de la mente es brutal. Nos puede convertir en peleles. Nos puede movilizar. Los neurocientíficos están avisando. Científicos como Rafael Yuste, que dirigió el proyecto BRAIN, el más importante del estudio del cerebro, están reclamando que se incluya en la carta de Derechos Humanos los Neuroderechos, como el derecho a que no entre nadie en tu mente sin tu consentimiento. El proyecto Stargate es peligrosísimo. Puede convertirnos en marionetas, y no se está haciendo nada. Luego está la superinteligencia superior, que no vamos a saber controlar, que a lo mejor un día dice , «voy a utilizar estos átomos de carbono para otra cosa». Y esos átomos somos nosotros.

¿Ha proyectado sus propias preocupaciones, incluso parte de su personalidad, en el personaje de Bruna, que esta vez incluso habla en primera persona?

Totalmente. Siempre he dicho que Bruna es el personaje más parecido a mí en lo profundo: en la obsesión por el paso del tiempo, por la muerte... cuando mis amigos han empezado a leer esta novela, se han descojonado. Me han dicho: «Ya te vale, ya la has convertido en ti». En un momento determinado, hasta digo que mide 1,60, que es lo que mido yo. Es de chiste, la he hecho yo.