«Quería estudiar Física desde la ESO y la carrera no me defraudó»

Iago Millán Entenza, de 26 años y natural de Bueu, acaba de quedar en primer lugar en las pruebas de acceso a la formación como radiofísico interno residente de entre los 276 presentados en toda España para un total de 51 plazas. Físico formado en la Universidade de Santiago, admite que aún no se ha hecho mucho a la idea, pero señala que «quedar primero fue el objetivo que me propuse, ponerse un objetivo está bien porque aunque no llegues, por lo menos te vas a quedar cerca».

Ser el primero le permite optar a cualquier plaza. ¿Ha elegido ya su destino?

Aunque aún no he tomado una decisión, barajo algunas opciones, entre ellas Santiago porque lo conozco, ya que estudié allí Física y sería bastante cómodo. Por lo que me han hablado, hay muchos físicos de otros años y, además, está la próxima apertura del Centro de Protonterapia de Galicia. Lo más probable es que sea Santiago, pero aún me estoy informando porque por ahora es todo muy repentino. Otra posibilidad por cercanía sería Vigo.

¿Cuál fue su sensación tras la prueba?

Estaba bastante seguro de que iba a conseguir una plaza y de que incluso podría quedar por arriba, pero no tenía la sensación de haber hecho un examen perfecto. Mi impresión y la de mucha gente que se presentó es que este año fue un examen bastante difícil.

¿Pensó que tendría un resultado tan bueno?

Ha sido una alegría, pero la verdad es que quedar primero fue el objetivo que me propuse desde que empecé a prepararlo para este año porque el anterior también me había presentado y me quedé a las puertas. Está bien ponerse un objetivo alto porque, aunque no llegues, por lo menos te vas a quedar cerca, pero bueno, está todo muy reciente porque me enteré ayer por la tarde.

¿En qué se diferenció su preparación para este examen y para el anterior?

Cuando decidí que quería volver a presentarme porque lo veía bastante factible, lo que hice fue empezar a prepararlo con una academia, ya que antes había ido por libre. Con la academia tenía ya muchos recursos a mi disposición y se trataba de trabajárselo y, además, yo tuve la suerte de que me pude dedicar a ello prácticamente a tiempo completo, sin tener que compaginar con otros estudios o con un trabajo, y eso me permitió prepararme a mi ritmo, apretando un poco más desde Navidades.

¿Cuánto tiempo le dedicó?

En total diría que he estado preparándolo un año y medio, sumando el período entre septiembre de 2023 y enero de 2024, cuando empecé a prepararme tras dejar el doctorado que estaba estudiando. Pero cuando me presenté entonces no estaba para nada tan preparado como lo estoy ahora.

¿Por qué optó por presentarse?

Al acabar Física hice un máster en Física nuclear y de partículas y, pensando un poco en el salto al mundo laboral, mi madre me comentó la opción de estas pruebas. Me gustó la idea y dejé el doctorado por una serie de razones, entre ellas prepararme para el examen.

¿Cuándo decidió ser físico?

Quise estudiar Física desde la ESO, desde segundo o tercero diría. Desde luego era pequeño y cuando en asignaturas relacionadas con la física se hablaban de estos temas, me interesan muchísimo. Y estoy muy contento con haber estudiado Física en la carrera, era lo que me esperaba y no me defraudó.

¿Y radiofísico hospitalario?

Digamos que esta no era mi primera vocación, pero que al empezar a estudiarlo ahora un poco cada vez me gusta más.

