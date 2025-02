¿Usan los mayores la ‘app’ del Sergas?

«¿Que la gente mayor no sabe de tecnología? ¡Y una mierda! La gente mayor maneja la app del Sergas que te cagas». Así de contundente se mostró este jueves el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, en su intervención tras un acto en Vigo sobre los retos de la atención hospitalaria. La salida de tono no tardó en hacerse viral en redes, aunque, horas más tarde, Caamaño pidió disculpas. «Los seres humanos cometemos deslices. Lo que hay que hacer es reconocerlo, asumirlo y seguir para adelante», agregó.

Pero, ¿es cierto que la gente mayor usa el Sergas Móbil? Con los datos disponibles hasta la fecha, la pregunta es difícil de responder. El último recuento de usuarios de la app lo hizo público en el 2023 el anterior conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña. En aquel entonces, los pacientes con esta herramienta para smartphones llegaban a dos millones, aunque el político no ofreció ningún desglose por rangos de edad.

A este respecto, los balances del Observatorio da Sociedade da Información e a Modernización de Galicia (Osimga) pueden arrojar un poco más de luz al asunto. Según el informe Seniors Dixitais, publicado el pasado septiembre, el 50% de los gallegos de entre 65 y 74 años pide cita en el Sergas por internet —no significa que sea por la app—. Teniendo en cuenta la última pirámide poblacional del Instituto Galego de Estatística (IGE), esto equivaldría a 166.000 personas.

Entre los gallegos pertenecientes al rango de edad de más de 75 años, el informe del Osimga estima que un 35% pide las citas del Sergas por internet; es decir, 135.000 personas.

Con todo, para tener una app hay que tener antes un smartphone. En este sentido, el Osimga también hace números: el 70% de los gallegos entre 65 y 74 años (116.000 personas) y el 30% de los mayores de 75 usa teléfono inteligente (115.903 personas). Es decir, que 320.443 mayores no emplea el móvil, o al menos uno actual.

«Xestiona todo o meu neto»

En la relación entre la tecnología y la vejez hay quien lo lleva peor y quien mejor. A sus 88 años, la amesana Carmen Vilariño está completamente equipada: tiene un móvil y dos tablets, desde donde consulta el Facebook y el WhatsApp, aunque confiesa que «cada vez menos». Pese a la pericia tecnológica de Carmen, la app del Sergas es una asignatura pendiente para ella: «Non me entendo con ela. Xestiona todo o meu neto», apostilla.

Y es que, en muchas ocasiones, los asuntos médicos de los mayores suelen recaer en la familia. «Tampouco se entende co operador virtual para reservar cita, que colapsa ao mínimo erro: se lle dis maio e entende marzo, tolea», explica el nieto de Carmen. «Ao final, fago eu o trámite. É o mellor», comenta.

También existen muchos mayores que no conocen la existencia de la app del Sergas, o ni siquiera saben qué es una app. Este es el caso de Aurita Castro (O Grove, 81 años), que, antes de hablar con El Correo Gallego, del mismo grupo que LA OPINIÓN, no sabía qué era el Sergas Móbil. «Llevo un mes con el teléfono nuevo [un smartphone]. Por ahora solo tengo WhatsApp», confiesa la mujer, que cree que es una de sus hijas la que le gestiona las citas «a través de su móvil».

Y es que Aurita prefiere dejarse de rodeos y llamar directamente por teléfono, quizás por deformación profesional. «Fui telefonista en mis tiempos, es lo que va conmigo», indica la grovense, que critica las palabras del conselleiro. «Es totalmente mentira. Ahora todo está hecho para gente joven», apostilla.

En esta línea también coincide María Antonia Sixto, vecina de Narón. Con 81 años, lo tiene claro. «No quiero tener un móvil de esos, no quiero cosas por internet. Se hace muy difícil a nuestra edad», explica la naronesa, que critica la falta de alternativas. «Si pides la cita por teléfono, te obligan a hablar con una máquina. Es una vergüenza que no te atienda una persona. A veces le digo a mi hija que me pida ella la consulta», indica.

En cuanto a las palabras del conselleiro de Sanidade, María Antonia las refuta completamente. «No es verdad. Si hay gente mayor que no sabe ni usar el cajero de un banco», sentencia.

Suscríbete para seguir leyendo