Los médicos del Sergas que piden trabajar también en la privada aumentan un 56%

Cada vez son más los médicos del Sergas que deciden compaginar su trabajo con la actividad en la privada. En 2024 hubo 223 facultativos de la red pública que solicitaron la compatibilidad, lo que supone un notable incremento (un 56% más) respecto a 2023 cuando solo fueron 143 los doctores que dieron el paso. Este aumento se produce después de que se rebajara la penalización económica por no trabajar en exclusiva para la pública. Si antes los profesionales perdían 900 euros cada mes en su nómina si optaban por pasar consulta o operar en la privada, ahora solo les quitan 180 euros. Además desde 2023 también se han flexibilizado las condiciones para compaginar ambos trabajos. De esa manera el número total de médicos que compagina pública y privada en Galicia se sitúa en alrededor de 700, cuando a principios del pasado año rondaban el medio millar.

La Consellería de Sanidade cedió así a las presiones de los médicos que llevaban tiempo reclamando más facilidades para compatibilizar pública y privada. En 2023 se cambio la norma para permitir a los facultativos del Sergas trabajar en hospitales concertados siempre y cuando no sea un servicio conveniado con la Xunta y no atienda a pacientes derivados de la pública. Antes, si Sanidade concertaba actividad con un hospital privado ningún médico de la pública podía trabajar en ese centro, aunque el concierto fuese solo para operar cataratas y el especialista quisiese trabajar en el área de traumatología. Eso se cambió en febrero de 2023. Pero quedaba pendiente otra reivindicación del colectivo médico: reformular el complemento de exclusividad. Sanidade pagaba un extra de 900 euros mensuales a los facultativos que trabajaran únicamente para la red pública. Esto significaba que si un profesional del Sergas quería pasar consulta o operar en otro centro sanitario tenía que renunciar a este plus, lo que hacía desistir a muchos de compaginar su actividad con la privada.

Finalmente la Xunta accedió a rebajar la penalización económica por no tener exclusividad. Así, se acordó que a partir de enero de 2024 solo se les recortaría de la nómina 180 euros. Es decir, los médicos del Sergas que trabajen en la privada conservarán el 80% del complemento de exclusividad.

Y a raíz de este cambio las solicitudes de médicos del Sergas para trabajar en la privada se dispararon. Si en 2023 las autorizaciones de compatibilidad a facultativos fueron 143, prácticamente la misma cifra que el año anterior, en 2024 la cifra subió a 223.

Según explica la Consellería de Sanidade, en total las solicitudes recibidas de toda la plantilla del Sergas para pedir la compatibilidad ascendieron el pasado año a 377. Pero de las 287 ya resueltas, 42 fueron para compaginar con otros empleos en la pública (profesorado asociado, investigaciones, etc.) y 245 para irse a la privada. Y de estas 245, un total de 223 se corresponden con facultativos.

Estas mayores facilidades que está dando el Sergas para compaginar pública y privada contrasta con las intenciones del Ministerio de Sanidad de poner límites. De hecho, dentro del estatuto marco que regulará la profesión médica y que el Gobierno está negociando con los sindicatos se propone incentivar a los jefes de servicio para que solo trabajen en la pública mediante el pago de un complemento de exclusividad, que en Galicia ya existe, pero que quedó reducido en 2024 a solo 180 euros. Una treintena de jefes de servicio en el Sergas están ahora mismo compaginando su trabajo con la actividad privada.

La Consellería de Sanidade accedió a las pretensiones de los médicos de flexibilizar las compatibilidades y rebajar la penalización económica por no tener exclusividad para evitar la fuga de facultativos al sector privado. Sucedía que en algunas ocasiones cuando un profesional del Sergas recibía una oferta para trabajar en la privada optaba por dejar la pública ante las dificultades para compaginar ambos empleos o bien porque económicamente le compensaba al restarle la Xunta los 900 euros mensuales del complemento de exclusividad.

