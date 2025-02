«Nadie cuestiona que una persona con hipertensión se medique, pero sí que lo haga una con depresión»

Luchar contra el estigma que rodea la enfermedad mental es uno de los objetivos de la Fundación Española de Psiquiatría y Salud Mental, entidad que preside el doctor Manuel Martín, coordinador de consultas externas de la Fundación Hospitalarias Navarra. En esta línea de trabajo se enmarca «Esto no me puede pasar a mí», tercer cortometraje que realiza la entidad y que fue presentado esta misma semana. Protagonizado por el actor y youtuber gallego Martín Tena, Fernando Guillén Cuervo y Andrea Bronston, este corto aborda los prejuicios sobre la salud mental a través de una familia que infravalora los trastornos mentales hasta que ve cómo su hijo cae en una depresión e intenta suicidarse.

Hoy se habla más de salud mental que hace unos años, aunque el estigma persiste. ¿Por qué es tan difícil acabar con él?

El estigma de la salud mental tiene raíces muy profundas porque cualquier trastorno o alteración que afecte a la conciencia y a la relación entre las personas es rápidamente estigmatizado. Y claro, la locura en su forma grave es una forma de perder la conciencia y altera profundamente la forma de relacionarse con los demás. Hay una especie de miedo atávico, algo parecido al que se tiene también a la muerte. Es algo tremendamente arraigado, tan antiguo como el ser humano. En la actualidad, ¿qué ocurre? Que, efectivamente, se habla y se reconocen más los problemas de salud mental, pero, sobre todo, los trastornos más comunes y menos graves. Uno puede reconocer que tiene un trastorno de ansiedad o incluso una depresión, pero reconocer que tiene una esquizofrenia ya no es tan común. El estigma sigue existiendo y hay muchísimas manifestaciones de este rechazo. Una de las preguntas de los cuestionarios antiestigma es si le importaría que en el piso de al lado hubiese uno tutelado para enfermos mentales. Y la respuesta es sí. Hay que hacer un gran esfuerzo por cambiar esto. Se calcula que los trastornos mentales, en su conjunto, producen el 12% de la carga de enfermedad [efecto que esta tiene en términos monetarios, de mortalidad y morbilidad, entre otros indicadores] del conjunto de patologías. La depresión, en concreto, es la que tiene más carga de enfermedad en todo el mundo. Sin embargo, el presupuesto que se dedica a atender los problemas de salud mental no llega al 12% en ningún país. Hay algunos países que tienen un nivel más alto, pero incluso en los países más desarrollados las cifras están en torno al 5% o menos. En España, estamos en torno al 4,5.

¿Qué revela esa diferencia entre la carga de enfermedad de la salud mental y los fondos que se destinan a tratarla?

Alrededor de la salud mental hay muchas creencias erróneas. Una muy común es atribuir los problemas de salud mental a una especie de debilidad de carácter, a un problema moral o a algún tipo de carencia. Sucede lo mismo con las adicciones. En el caso del alcoholismo, por ejemplo, se piensa que quien bebe lo hace porque quiere, y en una depresión, que hay algún tipo de debilidad moral. En estos momentos, hay un gran rechazo a los psicofármacos. Se considera que uno se los toma para aliviarse y olvidarse, en vez de plantar cara a los problemas. Esta idea ha calado tremendamente. No se cuestiona que a una persona con hipertensión se le recete un antihipertensivo. Es una forma de tratarlo y la mayoría de las personas lo acepta. También debería perder peso, comer sin sal, hacer ejercicio... Pero no hay un juicio moral sobre quien que toma un antihipertensivo en vez de hacer todas esas cosas. Sin embargo, no ocurre lo mismo si una persona con un trastorno de ansiedad o una depresión se toma un fármaco. Tampoco se ve igual una baja por una fractura que por una depresión.

El gran tabú, no obstante, es el suicidio, del que hasta hace relativamente poco ni siquiera se hablaba.

Efectivamente. El suicidio no siempre es debido a enfermedad mental, pero prácticamente entre el 80 y el 90% de los casos sí se asocian a un trastorno mental o a una adicción, y muchas veces a las dos cosas, porque las adicciones son un factor de riesgo muy importante. Efectivamente, el suicidio ha sido siempre un gran tabú. Incluso hay una raíz religiosa, en la medida en que en la tradición cultural y religiosa de nuestro país se consideraba la vida un regalo de Dios y, por lo tanto, el suicidio era un atentado contra la voluntad divina, algo pecaminoso. Y, aunque evidentemente, la situación ha cambiado y también la actitud de la propia Iglesia, hay un fondo que no es tan fácil de cambiar.

Según el Observatorio del Suicidio en España, 4.000 personas fallecen por suicidio en España cada año, 11 cada día, una cifra que parece que no ha dejado de aumentar desde la pandemia.

La tasa de suicidio en España se mantiene estable, aunque con fluctuaciones. La onda ascendente que se inició en la pandemia parece que ya está pasando. Los datos de 2023 fueron de una cierta estabilización y, aunque aún no tenemos los datos del último semestre del año pasado, la tendencia parece que va a ser de un ligero descenso, o sea, que vamos a tener dos años con una tendencia a la baja, pero no es una caída en picado. También en la crisis económica del 2008 al 2012 hubo un aumento que posteriormente bajó. O sea, que hay como cierto ritmo, dentro de que España no es de los países de Europa que tienen tasas más altas de suicidio.

¿También entre los jóvenes?

Los suicidios en jóvenes siguen la misma tendencia a la baja. Lo que pasa es que son alarmantes porque es traumático que una persona que se supone que está en el momento de la vida de mayor ilusión y esperanza se suicide.

Ustedes insisten en la importancia de pedir ayuda cuando se está sufriendo, pero luego están los «suicidios por impulso», en los que no hay indicios ni tristeza aparentes. ¿Es este un fenómeno reciente?

No. Es algo que se ha dado siempre. La impulsividad como rasgo de carácter se asocia a un factor de riesgo para el suicidio. Esta impulsividad es uno de los factores por los que, aunque los intentos de suicidio sean más frecuentes en mujeres, el suicidio consumado lo sea más en hombres, sobre todo de edad avanzada, porque ese rasgo de impulsividad hace también que el hombre emplee métodos más letales. El suicidio, además de la pérdida en vidas humanas, tiene unas repercusiones sociales tremendas entre los familiares, los supervivientes. Cuando se produce un suicidio y nadie sabía nada, el sentimiento de culpa es abrumador porque es normal preguntarse qué ha pasado para que la persona no tuviera confianza para hablar.

¿Qué diagnóstico hace de la salud mental en general?

La salud mental es un valor muy delicado y fundamental para nuestro bienestar. No hay salud sin salud mental y esta está en riesgo. El tipo de sociedad que hemos construido no la favorece. El abuso de las redes sociales es un gran riesgo para la salud mental de los jóvenes. Creo que sería importante hacer una reflexión conjunta del tipo de sociedad que estamos construyendo y de sus consecuencias sobre la salud mental. Ha habido unos años en que se ha permitido un acceso incontrolado de los niños a internet y a las redes sociales, con la pornografía, etc. Hoy ya hay datos sobre sus efectos y ya hay recomendaciones de asociaciones de psiquiatría infantil y de pediatría sobre que su acceso tiene que ser regulado.

