Los vigueses Carlos Fernández de Vigo y Lorena Ares Lago han ganado el Goya al mejor corto de animación por Cafunè, una película de 8 minutos que, como dijeron en la gala, aborda «la migración forzada y el acogimiento digno; no habla sobre política, sino de personas, y de la empatía que merecen». Cuenta la historia de Alma, una niña que revive su traumático pasado cuando su muñeca cae a la piscina, lo que le recuerda el naufragio de la patera del que fue la única superviviente.

Lo han logrado al cuarto intento. ¿Sabe mejor el premio así?

Lo que sabe bien es mirar hacia atrás y ver que ha habido nominación tras nominación, por dirección de largos Lorena y yo por separado, y que luego, juntos en otros dos cortos, hayamos tenido nominación y ahora premio. Esto una maratón, una carrera de vida. El hecho de que haya habido varias nominaciones, las tres últimas consecutivas, es un orgullo para todo el equipo.

Insistieron en el agradecimiento al Gobierno de Navarra, por ser «los primeros en apoyar esta película». ¿Qué les ha dado Navarra?

Navarra nos ha propuesto una estrategia público-privada a largo plazo, en la que la visión de la industria se combina con la visión cultural y artística. Para nosotros el cine es una expresión artística y cultural, por supuesto, pero también es un modelo de negocio y una industria que genera riqueza y empleo de alta cualificación y a largo plazo. En Galicia lo luchamos permanentemente. Estamos con la producción de un largometraje, DinoGames, e intentamos atraer inversión a Galicia, abrir un estudio ahí, pero no ha salido bien a la primera. Lo hemos presentado a la convocatoria de largometrajes sobre proyecto, pero no hemos tenido fortuna. Volveremos a intentarlo, porque no solo somos gallegos Lorena y yo, en nuestro equipo hay varios y nos sentimos con la responsabilidad de devolver. Queremos contribuir en Galicia como ahora lo hacemos en Navarra.

Lleva tiempo muy involucrado en la IA. ¿Estamos en un momento especialmente ilusionante o desafiante con la eclosión de la IA generativa?

Llevo tiempo trabajando como investigador, he diseñado y dirigido, durante los últimos 20 años, proyectos de I+D, y he tenido la fortuna de trabajar con científicos de las tres universidades gallegas, con todas las navarras, algunas catalanas y otras madrileñas. He trabajado en muchos tipos de tecnología: transmisión de datos, blockchain para temas de seguridad, renderizados GPU… Hace ocho años descubrí la IA en el ámbito académico y pronto llegué a la conclusión de que la IA no es tecnología nueva, es una disrupción tecnológica que va a cambiar para siempre nuestra vida.

Pero aclaran que no han usado la IA en Cafunè.

Nada, todo es analógico, hecho a mano por artistas. No porque no hubiéramos podido hacerlo, pero esa visión humanista hace que si lo hubiéramos realizado con IA nunca hubiera generado esa conexión emocional. No hay IA en esto, aunque tenemos soluciones muy avanzadas: hemos hecho una combinación de modelos de IA que generan un cantante en tiempo real. Hay un cantante llamado Bnet, que es freestyler de rap, campeón en el mundo, y hemos generado una IA que se va a batir en duelo con él. Desde nuestro laboratorio diseñan algunas de las máquinas que fabrican los Ferrari. Fíjese lo transversal que es esta tecnología, por lo profunda que es la disrupción.

