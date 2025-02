Giro en FP: el título de ESO deja de ser un requisito para acceder

En los últimos años, la Formación Profesional (FP) ha ganado popularidad, especialmente entre los jóvenes, quienes, a veces, prefieren este camino educativo sobre los estudios universitarios tradicionales. Según el Ministerio de Educación y Formación Profesional, en el curso 2022-2023, más de 1 millón de estudiantes eligieron la FP, destacándose áreas de gran demanda como la sanidad, informática, y marketing. En Galicia, son casi 69.000 los alumnos que cursan un grado de Formación Profesional. Son 13.000 más que en las Universidades de la comunidad. También son el doble que hace quince años y un 7% en comparación con el curso anterior.

Para animar a que más alumnos estudien FP, antes de abandonar los estudios o para que vuelvan a las aulas tras dejar el colegio, el Consejo de Ministros ha aprobado un nuevo real decreto ley, a propuesta del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes que modifica las condiciones de acceso a la FP para los estudios de Grado Medio y Grado Superior. En Galicia, ahora estudian 25.397 alumnos grados medios y 37.783 están matriculados en grados superiores.

El Real Decreto de Evaluación y Acreditación de Competencias Básicas introduce que, a partir de ahora, los interesados no necesitarán cumplir con requisitos académicos previos como tener el título de ESO o haber completado los primeros ciclos de Educación Básica.

En lugar de tener estos requisitos, a raíz de la aprobación del real decreto, se podrá acceder acreditando competencias en lengua castellana, matemáticas y digitalización, lo que facilitará el acceso a una mayor cantidad de personas que desean emprender su camino educativo en la FP. El Ministerio de Educación ha confirmado que la medida beneficiará a más de diez millones de personas en España.

La nueva normativa establece un proceso de acceso a la FP compuesto por tres fases esenciales: inscripción, evaluación y acreditación. Los alumnos que superen las pruebas, podrán acceder a programas formativos en sectores como la tecnología, la sanidad, o el comercio, los cuales presentan alta empleabilidad.

Con este nuevo sistema de acreditación y los cambios en la normativa, la Formación Profesional se posiciona como una opción educativa más accesible y adaptada a las demandas del mercado laboral. Además, la Formación Profesional en España tiene una tasa de empleabilidad superior al 70% al finalizar los estudios. En Galicia, la inserción es superior. De un 85%.

«Este nuevo avance forma parte del proceso de transformación y modernización del sistema de Formación Profesional que ha impulsado el Gobierno de España en los últimos años y que ha contado con una inversión de más de 6.500 millones de euros», subraya el ministerio.

La Xunta teme una devaluación de estos estudios y no permitirá que sean «un coladero»

A la Consellería de Educación no le gusta la decisión del Gobierno central de facilitar el acceso a la FP media y superior, al no exigir los estudios de ESO. Preguntada por este diario, mostró su preocupación y adelantó que «Galicia establecerá los mecanismos necesarios para mantener el prestigio de la FP y no devaluarla, preservando siempre la cultura del esforzo». Añadió: «Llevamos 15 años construyendo un modelo de éxito que funciona y no vamos a permitir que el Ministerio lo estropee. En Galicia mantenemos los estándares de calidad y no permitiremos que la FP seaa un coladero». El Gobierno pretende que más jóvenes estudien FP y para ellos solo tendrán que acreditar competencias en matemáticas, español y formación digital para poder matricularse. La acredicación puede ser vía cursillos o experiencia laboral que avalen los conocimientos de la persona. Si hay dudas, se le podrá exigir la realización de una prueba. En las comunidades con lengua propia, como Galicia, la Administración autonómica podrá demandar también el dominio del idioma cooficial. El departamento que dirige Román Rodríguez denuncia que es «una vergüenza que una vez más el Ministerio de Educación apruebe un real decreto que afecta a las competencias de Galicia sin preaviso. Esto es una forma impropia de hacer política».