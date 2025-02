Muface ya es atractiva: estas son las otras aseguradoras que estudian los pliegos del nuevo concierto

La mejora en las condiciones del nuevo concierto de Muface impulsada por el Gobierno para resolver una larga crisis que ha sumido a los funcionarios en una enorme preocupación desde hace meses, ha abierto un nuevo escenario. Más allá de ASISA y Adeslas, las dos compañías que ya formaban parte del actual convenio y que valoran de forma positiva la subida en la prima, otras empresas comienzan a mostrar interés por cubrir la atención sanitaria de los funcionarios. Entre ellas, Mapfre. Otras compañías, como Sanitas, señalan que se limitarán "a ver el pliego", pero dudan que vayan a cambiar su opinión sobre volver a un modelo que abandonaron hace mucho.

"Se han producido sucesivos cambios en el pliego por parte del Gobierno y creo que es de justicia que podamos evaluarlas. No digo que vayamos a entrar, pero conocerlas", ha señalado este miércoles Antonio Huertas, presidente de Mapfre, durante una rueda de prensa por la publicación de las cuentas anuales. Ha indicado que sería "irresponsable" no conocer las nuevas condiciones que está ofreciendo el Ejecutivo.

Eso sí, ha subrayado que la compañía no adoptará ninguna decisión que pueda "poner en peligro" la evolución técnica de su negocio de salud. La aseguradora abandonó el concierto en 2009 y desde entonces no ha vuelto. "Hasta ahora el análisis era no participar porque el sistema era insuficiente y la insuficiencia de primas conducía a pérdidas continuas", ha explicado el ejecutivo. Con sus propios datos, Mapfre señala que actualmente 880.000 clientes confían su salud a la aseguradora, que cuenta con 21 centros médicos propios, acuerdos con cerca de 270 hospitales y una oferta de cerca de 31.000 servicios concertados.

"Clientes deficitarios"

En los últimos días, además, ha surgido el nombre de otra aseguradora que, admite, mirará los pliegos del nuevo concierto de Muface. Se trata de Sanitas, la compañía que se encuentra dentro de la unidad de negocio de la internacional Bupa ELA. Desde la empresa aseguran a este diario que se trata exactamente de eso. De "ver". Pero, aclaran "dudan" que vayan a cambiar su opinión sobre acudir al concierto de un modelo que dejaron hace años.

Iñaki Peralta, CEO de Sanitas, concedía a mediados de enero una entrevista a Servimedia en la que se mostraba preocupado por la cantidad de mutualistas que podrían incorporarse al Sistema Nacional de Salud (SNS). Según Peralta, 1,5 millones de personas es una cifra "muy relevante" como para que "ningún sistema público del mundo pueda hacerse cargo", a lo que añadió que lo normal es que vayan a "aumentar las listas de espera".

Por otro lado, señalaba que esa situación se debía a que "el coste de producción es mayor que el ingreso", y que esta razón era por la que Sanitas ya no está en el modelo. "Para cualquier compañía es una situación de riesgo que puedes mantenerlo durante un tiempo pero que hay un momento que la decisión sana para la compañía es no contar con clientes que son deficitarios", indicaba entonces.

La judicatura

En noviembre, apenas unos días después de que DKV, ASISA y SegurCaixa Adeslas dejaran desierta la primera licitación de Muface, precisamente Sanitas y Mapfre, dos de las seis aseguradoras que hasta entonces formaban parte del concierto de MUGEJU (Mutualidad General Judicial), anunciaron que también abandonaban esa mutualidad. Finalmente, el nuevo concierto sanitario 2025-2026 de la judicatura ha sido adjudicado a ASISA, Adeslas y Nueva Mutua Sanitaria.

Esta última compañía, por su parte, es la única que se ha mostrado interesada en acudir al concierto de Muface Internacional, que presta atención sanitaria a 8.000 funcionarios en el extranjero. Aunque este lunes 10 de febrero estaba prevista la apertura del sobre de oferta económica, Muface -que requirió a la empresa que aclarase algunos extremos y aportara información complementaria, de acuerdo con lo previsto en la Ley de Contratos- sigue analizando esa documentación.

Hasta el 4 de marzo

Las aseguradoras tienen de plazo hasta el día 4 de marzo para presentar sus ofertas al concierto. La nueva licitación fue publicada en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 7 de febrero. El importe total del presupuesto del contrato, una vez modificado el precio, asciende a 4.808,5 millones de euros, 1.276,5 millones de euros más que el concierto vigente, teniendo en cuenta que en dicho importe se incluyen las cantidades abonadas por la continuidad del servicio, ha detallado Función Pública. La prima subirá un 41,2% al final del tercer año respecto al convenio actual.

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López durante un acto. / EP

Los pliegos incluyen una cláusula de "restablecimiento del equilibrio económico-financiero" para las empresas. Esta compensación tendrá que ser solicitada por la aseguradora siempre que se produzca un "riesgo imprevisible" y se justifique por un cambio extraordinario en las circunstancias, por un aumento de la "onerosidad" de prestación de servicio y por la inexistencia de medios alternativos para paliar el desequilibrio.

¿Qué dicen los sindicatos?

Porque, la falta de financiación, y sobre todo esas pérdidas, han sido los argumentos que las aseguradoras llevan utilizando desde hace mucho tiempo para rechazar seguir en Muface. Por eso, desde sindicatos como CSIF, se congratulan del aumento en la dotación del modelo y del acercamiento entre Gobierno y aseguradoras que, afirman, obedece a "nuestras presiones".

"Nos parece una buena noticia que concurran todas las aseguradoras posibles siempre y cuando cumplan los requisitos que marca el concierto y de esta manera seamos capaces de ofrecer el máximo nivel de calidad y de cobertura que merecen los mutualistas", señalan a El Periódico de España desde CSIF que, este mismo jueves, se ha vuelto a manifestar en toda España en defensa del modelo tras aplazar la huelga prevista para el mismo día por el avance en las conversaciones.

La organización sindical recuerda que esa atención se ha visto "muy mermada" en los últimos años por la falta de financiación adecuada". Desde el sindicato se mantienen con "mucha cautela" de aquí al 4 de marzo, cuando acaba el plazo para las aseguradoras. E insisten: seguirán "muy vigilantes" porque, todos los días, les llegan "casos muy graves" de falta de atención sanitaria de los mutualistas por parte de las aseguradoras. Se está produciendo una situación de "abuso e indefensión", enfatizan.

CSIF ha exigido Muface que intervenga y convoque de urgencia su Consejo General para analizar esos casos y las posibles consecuencias derivadas para las aseguradoras. El sindicato concluye que estarán vigilantes hasta que concluya la prórroga del concierto "y a expensas de la denuncia que presentamos ante la Fiscalía".

Las concentraciones

"Parece una buena señal", señalan por su lado desde la Federación Española de Asociaciones de los Cuerpos Superiores de la Administración Civil del Estado (Fedeca) sobre el renovado interés de otras aseguradoras en Muface. "Esperamos que lo que ocurra es que el concurso se resuelva, los mutualistas puedan tener certidumbre y deje de haber casos en los que existan problemas en su acceso a la sanidad".

Edificio de Muface durante una protesta de funcionarios / EP

Por eso, la Plataforma Intersindical frente al Colapso Sanitario, que aúna a diferentes organizaciones -como la Asociación Nacional de Profesionales de la Enseñanza (ANPE), el Sindicato Unificado de Policía (SUP) o la propia Fedeca- ha anunciado nuevas movilizaciones por el devenir de Muface.

Acciones que arrancarán el próximo día 18 de febrero en Andalucía, Extremadura y Navarra. Seguidas de las que se preparan en Cataluña, La Rioja y Castilla-La Mancha el 25 de este mismo mes y que continuarán celebrándose por toda España hasta el 18 de marzo, detallan.