Una superviviente de la DANA denuncia "negligencia" de la Generalitat valenciana tras perder a su familia: "Fueron asesinados por la ineptitud"

"Lucharé hasta el final por mi marido y mi hija, no perdieron la vida en la DANA, en Benetússer no llovía, fueron asesinados por la ineptitud de gobierno", es el testimonio desgarrador de Toñi, que forma parte de la nueva Associació Víctimes Dana 29 octubre 2024 que se ha dado a conocer en el centro cultural El Micalet este viernes, y que nace con la intención de pedir responsabilidades tanto sociales como judiciales, en todos los estamentos a nivel local, autonómico, estatal e incluso europeo por las 227 muertes el 29-O, la de los dos trabajadores y todos los afectados que han perdido casas, coches y bienes materiales.

"Me cuesta mucho estar aquí pero he querido dar mi apoyo a esta asociación para pedir justicia. Los políticos tienen que estar al lado del pueblo y nos han demostrado que no les importamos nada. Nadie me ha llamado, nadie me invitó al acto de la catedral. Han demostrado su falta de empatía y de humanidad, y son incapaces de asumir su responsabilidad y su ineptitud. Si no sirven, que se vayan a la calle. Eso no significa que no haya que creer en los políticos, hay que apoyar a los adecuados, no a los que solo están ahí por dinero", señala Toñi.

Presentación de la Associació Víctimes Dana octubre 2024. / Francisco Calabuig

Es por eso, que la primera iniciativa que se va a llevar a cabo como Asociación es la protesta delante de les Corts, el próximo 20 de febrero, para pedir a los 99 diputados que voten a favor de la dimisión de Carlos Mazón, al que consideran único responsable de lo que pasó el 29-O, junto con el conseller de Educación, José Antonio Rovira, por no cerrar colegios e institutos, y a la vicepresidenta, Susana Camarero, por no atender a las personas mayores y avisar a las residencias. "Son vidas que se perdieron por falta de una alarma. Si hubiera sonado y Mazón hubiera estado ayudando al pueblo, no habría habido tantas muertes ni tanta devastación. Sabemos quienes son los responsables y nos estamos asesorando jurídicamente para acudir a la justicia. No tenemos prisa, lo queremos hacer bien", señala Mariló Gradolí presidenta de la Associació.

Toñi, afectada , junto a sus compañeras de la asociación. / Francisco Calabuig

Sin prisa, pero sin pausa. Es un poco el lema de esta asociación aún embrionaria, que apenas cuenta con 20 socios, y que aún no se ha registrado. "Queremos llegar a todas las víctimas, también a las asociaciones, para ir juntos de la mano, de igual a igual, para reclamar justicia", explica Gradolí, de Catarroja, que es la cara visible de esta asociación junto a Merche Alabau y Empar Puchades, ambas de Castellar-L'Oliveral, quien también defiende la importancia de evitar el negacionismo del cambio climático, "porque hay que estar preparados para que cuando pase lo mismo, no haya tanta devastación, porque partimos del convencimiento de que otra gestión ese 29 de octubre habría evitado tantas muertes y daños. No queremos una reconstrucción solo, queremos una previsión", apuntaba Alabau.

Ayudas psicológicas

Puchades, añadía que esta asociación también quería apoyar y conseguir ayudas directas a las personas afectadas de forma psico-emocional. "Aún estamos conmocionados, todo pasó de repente, en nuestras casas que era nuestro centro seguro. Nos cambió la vida en un instante, y eso es muy duro de asimilar, más el dolor y la rabia de personas que han perdido a familiares y amigos. La falta de empatía por parte del gobierno ha sido total", concluyó.