Las farmacias de Galicia renovarán desde el lunes las recetas de medicamentos urgentes

La Consellería de Sanidade ha firmado este martes el convenio de colaboración con los cuatro colegios oficiales de farmacéuticos de Galicia para poner en marcha, a partir del próximo lunes, 24 de febrero, el sistema de renovación urgente, sin tener que pasar por el médico de familia, para recetas de medicamentos que no puedan demorarse.

Solo se podrá acudir a este mecanismo una vez porque es "excepcional", para casos en los que pueda correr riesgo la vida del paciente, tal y como ha advertido el conselleiro, Antonio Gómez Caamaño, durante el acto de firma celebrado en la sede de su departamento, en el barrio compostelano de San Lázaro.

En palabras de la presidenta del Colegio Oficial de Farmacéuticos de A Coruña, Sara Catrain, este acuerdo supone "solucionar los problemas" de aquellas personas para las que "es peligroso" que su medicación se demore en caso de que no hayan podido acudir a su médico de cabecera para renovar la receta. Galicia será la "única comunidad" con este mecanismo que permite "evitar que se queden sin tratamiento".

El titular de Sanidade ha explicado que a este sistema "excepcional" se podrán acoger pacientes que "solo tienen medicación para 72 horas" y que no pueden demorar su toma.

El convenio detalla que están incluidos determinados fármacos como antidiabéticos, contra la epilepsia, antipsicóticos para enfermedades psiquiátricas y demencias, así como terapias inmunosupresoras para trasplantados y terapias cardiovasculares.

Durante toto el 2024, el Servizo Galego de Saúde (Sergas) registró unas tres millones de consultas para la renovación de prescripciones farmacéuticas en atención primaria. De ellas, unas 315.000 fueron "forzadas", es decir, consultas no programadas para esto mismo.

Aparte del conselleiro y Catrain, como responsable del colegio de farmacéuticos de A Coruña, en el acto han participado la secretaria xeral técnica de Sanidade, Natalia Lobato, la directora xeral de Planificación e Reforma Sanitaria, Sofía López Linares, y los otros tres presidentes de los colegios de farmacéuticos: Alejandro Sánchez (Lugo), Santiago Leyes (Ourense) y Beatriz García (Pontevedra).

Cómo funciona

Esta iniciativa establece un canal de comunicación directa entre los pacientes, el personal farmacéutico comunitario y los profesionales médicos técnicos de salud para poder atender estas demandas.

En aquellos casos en los que una persona acuda a una oficina de farmacia solicitando medicación de modo urgente, en primer lugar, el farmacéutico o farmacéutica deberán comprobar si el paciente dispone de recetas para dispensar en relación con la medicación crónica solicitada.

En caso de que no estén disponibles las recetas, y para efectos de comprobar para cuantos días dispone de medicación, el personal farmacéutico verificará la fecha de la última dispensación y su pauta en la hoja de medicación activa, preguntando al usuario sobre la cantidad y para cantos días dispone aún de medicación en su domicilio. La urgencia se considerará si no le quedan dosis para más de 72 horas, aunque se podrá valorar individualmente cada supuesto.

Comprobada la urgencia de la medicación solicitada, el personal farmacéutico verificará que esta forma parte del listado de medicamentos no demorables incluidos en el procedimiento. Si no formase parte de este listado, el personal farmacéutico informará al usuario de que deberá solicitar cita con su médico de familia para la renovación de su prescripción y sobre la necesidad de pedir cita para la renovación de recetas con la debida antelación para evitar llegar a situaciones de urgencia.

Si se cumplen las premisas de urgencia y medicamentos no demorables, el personal farmacéutico se pondrá en contacto con el Sergas en un número de teléfono habilitado exclusivamente para este procedimiento, en horario de 9.00 a 21.00 horas, de lunes a viernes. Fuera de este horario no se podrá hacer uso de esta vía excepcional, por lo que, para resolver la demanda de renovación de su prescripción, el usuario o usuaria tendrán que recurrir a los canales comunes de atención sanitaria.

La llamada será atendida por un profesional médico técnico de salud, que deberá verificar, asimismo, que se cumplan las premisas para la renovación de la medicación no demorable. En caso de que el personal médico técnico de salud compruebe que no se produce la situación de urgencia o la medicación solicitada no forma parte del listado definido, comunicará al personal farmacéutico de la oficina de farmacia comunitaria que el paciente debe solicitar cita con su médico o médica de familia para la renovación de la prescripción de la medicación solicitada.

En caso de que sí se cumplan las premisas definidas, el personal médico técnico de salud asignará en su agenda una cita telefónica para la realización de la renovación de la prescripción del paciente.

Para agilizar el procedimiento y evitar las demoras, el personal médico técnico de salud deberá contactar con el paciente con la mayor brevedad posible, y realizará la renovación de la prescripción en la cantidad mínima suficiente para cubrir la situación de urgencia (habitualmente un envase).