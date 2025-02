García pide retirar un cartel de la CIG que critica su gestión por «sexista»

Responsables de la Consellería de Política Social, entre ellas su máxima responsable, pidieron ayer la retirada de un cartel de la CIG, que reclama más personal en las residencias privadas con un dibujo que caricaturiza a la conselleira, Fabiola García, y que desde el miembros de este departamento tachan de «sexista». Se trata de un cartel de CIG Administración Autonómica en el que se pide más personal para las residencias de mayores dependientes de esta Consellería. No obstante, la principal imagen es un dibujo de una mujer, haciendo alusión a la máxima responsable del departamento autonómico, sentada en un sofá con un bolso de marca.

También se refleja los lemas de trabajadoras de residencias de mayores pidiendo más personal para atender a los ingresos psiquiátricos y la contestación de la mujer: «Buff me aburren, dígales que no molesten y se pongan a trabajar como yo. Las rebajas me matan», informe Europa Press.

«¿Le dirían algo así a un conselleiro hombre?», se pregunta la conselleira que afirma que espera que el BNG y su portavoz, Ana Pontón, «exijan la retirada de esta campaña de su sindicato».

En la misma línea, María Quintiana, directora xeral de Promoción da Igualdade, afirma que «cualquier persona está en el derecho de valorar la gestión pública». «Pero los comentarios que no ponen el foco en el trabajo, sino en otras cuestiones, son sexistas y están fuera de lugar», cree.