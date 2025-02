Las boticas podrán dispensar fármacos urgentes a pacientes aun sin receta

Cada año, los facultativos de los centros de salud del Sergas tienen que hacer sitio en sus agendas para centenares de pacientes que solo acuden a ellos para renovar los medicamentos que tienen recetados. Según la Consellería de Sanidade, solo en 2024 sus servicios de atención primaria realizaron 3 millones de consultas con ese objetivo y alrededor de una de cada diez, un total de 315.000, fueron citas forzadas, es decir, ni siquiera estaban programadas. Con la medida anunciada ayer por el departamento que dirige Antonio Gómez Caamaño, la Xunta espera evitarles a sus especialistas de medicina familiar y comunitaria «miles de citas» y, de paso, asegurar que quienes toman medicaciones de las que no pueden prescindir bajo el riesgo de «efectos no deseables» para su salud no tengan que pausar su terapia.

Son dos de los efectos del convenio de colaboración que la Xunta describe como «pionero» y que el titular de Sanidade suscribió ayer con los representantes de los cuatro colegios oficiales de farmacéuticos de Galicia. El acuerdo facilitará a partir del próximo lunes la renovación de recetas de medicamentos «no demorables» en las boticas. Con esta fórmula, explican desde la Consellería de Sanidade, se pretende «resolver con agilidad situaciones urgentes cuando la persona que acude a la farmacia no dispone de medicación para las 72 horas siguientes y eso pueda provocar efectos no deseados para su salud». En ese sentido, Sanidade es taxativa: «solo para los casos en que suspender el tratamiento suponga un alto riesgo para el paciente».

Entre esos fármacos no aplazables se incluirían ciertos medicamentos para terapia antidiabética, terapia antiepiléptica y anticonvulsionante «solo» para el tratamiento de epilepsia, terapia antipsicótica en la enfermedad psiquiátrica y demencia, terapia inmunosupresora del paciente trasplantado y terapia cardiovascular.

Lo que hace el convenio es abrir una vía «excepcional» para que el paciente salga de la farmacia con la medicación aunque no tenga una prescripción. Con todo, esta nueva modalidad también requerirá del concurso de un profesional médico del Sergas. Según la Xunta, el personal de la farmacia verificará que el paciente no dispone de medicación para los tres días siguientes, que el fármaco forma parte de la lista de medicamentos no postergables y contactará con un médico técnico de salud que el Sergas facilita para «confirmar» que se cumplen los requisitos para renovar la receta. El teléfono de contacto que servirá para ratificar si el paciente es beneficiario de la medida estará disponible de nueve de la mañana a nueve de la noche de lunes a viernes.

