Un meteoro verde surca Galicia

Durante la mañana de ayer se pudo ver desde varios puntos de Galicia un bólido luminoso, que desprendía una luz verde, surcando el cielo a gran velocidad. No fueron pocos los que se preguntaron si lo que habían visto era normal o una rareza. El director de los Museos Científicos Coruñeses, Marcos Pérez Maldonado, explica que la existencia de este tipo de meteoros (el trazo de luz visible que dejan los objetos procedentes del espacio en el cielo) es «bastante común», aunque no siempre ocurren avistamientos, ya que se producen a alturas de entre 50 y cien kilómetros sobre el suelo, por lo que, si las nubes están más bajas, ya no se pueden observar a simple vista.

Los meteoroides (los objetos procedentes del espacio) pueden llegar a la Tierra a velocidades que rondan los 100.000 kilómetros por hora y, según su composición se pueden ver de diferentes colores, por lo que no es extraño que este, en concreto, desprendiese una luz verde. A pesar de que este cuerpo sí que fue avistado desde varios puntos de la ciudad, tanto desde el centro como desde Someso, no fue captado por la cámara instalada en la Casa de las Ciencias, del proyecto Smart. «En las últimas 48 horas se han visto (y registrado en cámaras) al menos uno en Valencia y otro en Cataluña. En mayo del año pasado se registró uno espectacular que fue grabado por varias cámaras, lo que permitió reconstruir con mucho detalle su trayectoria», comenta Pérez.

También el astrofísico Borja Tosar estuvo ayer pendiente de este avistamiento y de las posibles imágenes que se puedan encontrar de él y de su recorrido, ya que al igual que hay cámaras en la Casa de las Ciencias las hay también en otros puntos de España y Portugal, en las que se pudo haber captado el resplandor. Recibió reportes de O Carballiño, de Ourense... «Debió cruzar una parte importante de Galicia sino toda. En algunos casos no me coinciden las horas y no tengo claro si es uno o pueden ser dos», comenta Tosar.

«Se estima que cada año llegan a la Tierra más de 5.000 toneladas de polvo procedente del espacio y unas 10 toneladas de objetos lo suficientemente grandes como para dejar algún fragmento en la superficie. La inmensa mayoría de los meteoroides se desintegran sin dejar más rastro que el recuerdo de su paso por el cielo», dice Pérez.