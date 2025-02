Galicia arde en la Berlinale

La Berlinale, festival de cine de Berlín que se desarrolla estos días, acoge el estreno mundial de una película documental con un fuerte vínculo con Galicia: Only on Earth. Lo firma la danesa Robin Petré y en él se muestra el triángulo entre incendios forestales, humanos y caballos salvajes.

En declaraciones para el Det Danske Filminstitut (Instituto de Cine Danés), Robin Petré señala que el documental se rodó en «Galicia, uno de las zonas más vulnerables a incendios de Europa. Se grabó durante el verano más seco de la historia del que se tenga registro (2022). El filme sigue la vida de animales y personas en ese estío difícil y cómo intentan hacer frente» al fuego.

La realizadora señala que, ante todo, la película supone «una experiencia. Es una invitación para entrar en este mundo y experimentar de cerca cómo cientos de caballos salvajes bajan de la montaña y entran en un monte ardiendo, respirando el humo».

Reconoce que la idea inicial era realizar una película sobre la cultura del cowboy en el noroeste español y los caballos salvajes, con los incendios en un segundo plano.

Sin embargo, la realidad dio un giro al filme. «Lo que pasó —recuerda— fue que gran parte de la película se rodó en 2022, un año loco con el mayor índice histórico de incendios en Galicia. Durante horas, estuvimos conduciendo frente a la nube de humo. Era un día soleado pero todo estaba coloreado como en sepia, con un naranja total. El cielo azul no era azul, sino naranja; también las casas, el bosque. Todo estaba cubierto de este apocalíptica y extraña nieblina. Se hizo imposible rodar una película de cowboys, había que hacer algo diferente relacionado con los incendios debido a la gravedad de la situación».

En el documental nos cruzamos con varios personajes. Por ejemplo, la bombera rodeada de llamas que, con resignación y dignidad en un momento del metraje, admite que no pueden continuar allí, mientras su compañero avisa de que las llamas los están cercando. También conocemos el universo de los aloitadores y de los propietarios de caballos, entre ellos, un niño que cuida con mimo al suyo.

Sin embargo, lo que realmente impacta es el fuego, tan vivo y enorme como el de O que arde, del coruñés Oliver Laxe. «Fue muy intenso rodar dentro de los fuegos, con cientos de caballos en pánico. Se hizo muy difícil ver lo que realmente estábamos haciendo allí. Con todo el humo que había, al cámara le resultaba difícil enfocar. Había tanto humo que era difícil respirar, no podías ver correctamente», indica la directora.

Asegura Petré que «las montañas, los caballos, el fuego...Todos estos elementos crean un universo propio que después se convierten en película. Como audiencia vosotros estáis invitados a entrar en este universo». El fin es plantearse cuestiones sin un comando claro y directo de la directora.

El último pase de Only on Earth en la Berlinale se verá este fin de semana con las entradas agotadas. El proyecto recibió, cuando estaba aún en desarrollo, el premio Docs in Progress del Marché du Film de Cannes.

