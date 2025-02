Un influencer chino revela dónde compran los dueños de los bazares: "Cuando queremos cosas para usarlas nosotros..."

En la Península Ibérica residen casi 200.000 chinos, según Statista, y muchos de ellos han encontrado en los bares, restaurantes y bazares el negocio ideal para ganarse la vida, aunque más recientemente también se han añadido los salones de belleza o tiendas de manicura. Las tiendas conocidas como 'Todo a 100' han sacado del apuro a más de una persona que se ha encontrado falto de algún producto de última hora, como el típico regalo para un sobrino con el que se coincide solo por Navidad o para hacer algún detalle improvisado a una persona cercana.

Sin embargo, hay la creencia popular que los productos que se venden en los bazares son de mala calidad y que cuando se quiere comprar algo más duradero o con la garantía de que seguramente no vaya a fallar, se debe acudir a una tienda especializada.

Ahora, en el pódcast 'Un chino y medio' que presentan Jia Jun Yin y Lin, dos jóvenes de origen chino, se ha desvelado uno de los secretos mejor guardados de estas tiendas: ¿Realmente son de mala calidad los productos que se venden en los bazares?

La calidad de los productos de los bazares chinos

"¿En el bazar, había productos que tú decías, 'si viniese un amigo yo le recomendaría que compre este'"?, pregunta Lin a su compañero de pódcast, hijo de unos propietarios de este tipo de comercios. "Yo solo digo que cuando queremos comprar cosas de ferretería, por ejemplo, o queríamos comprar cosas serias para usarlas nosotros, íbamos al Bricodepot o a otra marca", revela Yin, dando la pista definitiva de la calidad de los artículos.

"Decíamos: 'Vamos a comprar a gente española que nos durará más'", comenta el joven chino entre las risas de ambos conductores, porque "es más resistente, tío", se sincera. Este mismo pensamiento se aplicaría también a los electrodomésticos y como ejemplo pone "una tostadora", la cual no usaría nunca de su bazar porque "no va a funcionar bien". Aunque explica que esto era algo que sucedía en el pasado, también comenta que no sabe si la calidad de los productos actuales es mejor.