O EmigraSon inicia a súa terceira edición con gaitas no Parlamento Europeo

Unha vitoria sen aínda saír a xogar o partido. O Festival EmigraSon colgou o cartel de “non hai billetes” antes de comezar a súa terceira edición, que terá lugar esta fin de semana en Bruxelas. O evento organizado pola comunidade galega na capital belga supera así as expectativas máis optimistas ao esgotar as 1.200 entradas dispoñibles para a sala La Madeleine. Esta cifra supón multiplicar por tres a acadada hai doce meses en La Tricoterie e un milleiro máis que no debut no 2023 en Embassy.

Deste xeito combínanse o éxito e ruxe-ruxe dos anos anteriores cun cartel de primeira liña. As viguesas Fillas de Cassandra recuncarán no evento da man de Tanxugueiras e De Ninghures, completando os concertos deste sábado o derradeiro da carreira de Terbutalina. O grupo de Esteiro despídese despois de 15 anos nos escenario, lanzando o pasado mes o tema Bicos a modo de agradecemento.

Porén, a gran festa da cultura galega para os emigrados comezou este venres. Pola noite tivo lugar a xa tradicional foliada de benvida no Centre Culturel d’Uccle, nunha das comunas da capital belga. Desta vez a música chegará da man da formación de fillos de emigrantes Lume de Biqueira e un clásico das verbenas galegas como a Duendeneta. As preto de 400 entradas para este primeiro acto tamén se esgotaron en cuestión de días.

Antes, a ampla expedición de artistas de divulgadores galegos comezou a xornada cun pasarrúas e gaitas a cargo de Lume de Biqueira cara o Parlamento Europeo. Alí foron recibidos polos tres deputados do país: Nicolás González (PSdeG), Ana Miranda (BNG) e Francisco Millán-Mon (PPdG), que se sumou este ano aos seus compañeiros de hemiciclo.