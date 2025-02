Se contiene el saldo entre los universitarios que se van para trabajar y los que vienen

Aunque a tres de cada cuatro universitarios gallegos les gustaría quedarse en la comunidad a trabajar y vivir, eso no siempre es posible. A la falta de oportunidades se une además una notable brecha salarial dependiendo del territorio de residencia, como acaba de publicar el Ministerio de Universidades, que sitúa a Galicia en el vagón de cola de las remuneraciones de los profesionales que trabajan por cuenta ajena. Estos graduados gallegos ganan 2.300 euros menos al año que la media estatal, pero si se comparan con lo de La Rioja, entonces esos números rojos casi se duplican al rozar los 5.000 euros.

En este contexto, lo habitual es que los licenciados gallegos cambien de territorio en busca mejores opciones laborales. Así, si fueran mercancía, la comunidad gallega sería netamente exportadora. Los datos los recoge el Instituto Galego das Cualificacións, dependiente de la Consellería de Emprego, que indican que el pasado año se marcharon de la comunidad a trabajar fuera de sus fronteras 7.371 graduados universitarios, mientras que solo entraron 3.751.

En todo caso, esta dinámica supone una ligera contención de la fuga de talento, pues por cada trabajador universitario que vino a Galicia emigraron 1,9. En años anteriores, la relación superaba el 2. Es decir, se marchaban más del doble de los que entraban en la comunidad gallega con un contrato en la mano.

En este flujo apenas existen diferencias entre el comportamiento de hombres y mujeres en cuanto a las cifras. No hay brecha de género. Emigraron 3.707 mujeres y 3.664 varones, mientas que llegaron a la comunidad 1.861 y 1.890, respectivamente. No obstante, en la estadística sobre movilidad laboral de la Xunta no se recogen los salarios, por lo que no es posible comprobar si existen diferencias salariales.

En un análisis por nivel de estudios, son los titulados universitarios —los que acreditan un nivel de formación más elevado— en los que existe mayor diferencia entre los que se marchan de Galicia para trabajar y los que llegan. Este colectivo presenta el peor saldo migratorio, ese a contener levemente la sangría.

