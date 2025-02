Vemos o invisible

O que non se ve, non existe! Esta é una frase que dende sempre escoitamos. Sobre todo en relación aos microbios. Cantas actividades, reaccións, transformacións, enfermidades, etc. foron tradicionalmente atribuídas a forzas divinas, a meigallos, á química...

Sen embargo, existe unha grande cantidade e diversidade de seres vivos que non podemos ver cos ollos e que se encontran en todas partes: nas augas, nas profundidades mariñas, nos solos, nas profundidades da terra, no aire, en distintas partes do corpo humano ou doutros seres vivos, en certos alimentos... Estes seres son moi sinxelos, de xeito que están formados por unha soa célula autosuficiente e que se pode reproducir, aínda que algúns deles poden formar agrupacións, consorcios, micelios... que, nestes casos, si que os podemos ver cos nosos ollos.

E quen veñen sendo estes organismos que non vemos directamente? Son as bacterias, os fungos (nos que incluímos mofos e lévedos), as microalgas e os protozoos. Tampouco podemos ver os virus, que aínda son máis pequenos que as bacterias máis pequenas, pero non son seres vivos autónomos e sempre teñen que entrar nunha célula para poder facer copias de si mesmos.

Se non se ven cos ollos, como sabemos que existen? Gracias á curiosidade de Anton van Leewenhoek, que no século XVII construíu o primeiro microscopio e dedicou moito tempo da súa vida á observación de todo fluído ao seu redor e descubriu as bacterias, os protozoos... Coas melloras dos microscopios, na actualidade poden observarse organismos moi moi pequenos.

Sen embargo, nos laboratorios de microbioloxía non só vemos os microbios con axuda dos microscopios. De feito, dentro dun grupo, son tan parecidos na súa forma e tamaño que non podemos identificalos. Entre as bacterias, por exemplo, dúas moi coñecidas como Salmonella e Escherichia coli son iguais cando as vemos co microscopio óptico, que gracias á luz permite observar as células destas, con forma lixeiramente alargadas e que chamamos bacilos. Cando as células son coma bólas chamámoslles cocos e, segundo queden xuntas cando se dividen, podemos distinguir entre estreptococos, se forman cadeas, ou estafilococos, se quedan agrupadas coma un acio de uvas. Para aumentar o contraste das células e poder visualizalas e identificalas en canto ao seu tamaño, forma e agrupacións utilizamos tinguiduras; aínda así, non podemos identificar aos microbios, non podemos poñerlles nome a partir dos datos obtidos destas observacións.

O microscopio electrónico permite unha maior ampliación das imaxes de tal xeito que incluso se poden ver os virus, pero como neste caso funcionan con electróns e non con feixes de luz, son instrumentos moi complexos e non hai moitos laboratorios que os teñan.

Resultado de analizar o aire, as mans e os microbios que saen ao falar nun centro. / LOC

O xeito máis común de ver os microbios no laboratorio é cultivándoos. Isto significa que aos microbios lles damos os nutrientes (medio de cultivo) e as condicións necesarias para cada un, como unha temperatura e pH adecuados, luz se a precisan, tempo, etc. e así as células reprodúcense formando novas células fillas, aumentando o tamaño das poboacións microbianas, que é o significado do crecemento microbiano. Cando os microbios crecen en medios líquidos o que observamos é turbidez e, se crecen en medios sólidos, as células fillas permanecen xuntas formando colonias na superficie do medio de cultivo. Se utilizamos medios de cultivo específicos podemos detectar e cultivar microorganismos determinados, ben porque potenciamos o seu crecemento ou ben porque inhibimos o crecemento doutros microorganismos e isto facilita a observación e identificación microbiana.

Dende o ano 2008, como docentes de Microbioloxía e membros do grupo de Docencia e Difusión da Sociedade Española de Microbioloxía (www.semicrobiologia.org/grupos-especializados/docencia-y-difusion-de-la-microbiologia), estamos implicadas na difusión de que moitos seres invisibles nos acompañan e que están por todas partes. Así, dende entón difundimos conceptos básicos de Microbioloxía entre alumnado de Educación Primaria, de Educación Secundaria Obrigatoria (ESO), de Bacharelato, de Formación Profesional, de diferentes titulacións universitarias, de maiores de 55 anos e público en xeral facendo obradoiros específicos ou presentacións en feiras científicas como eXXperimenta en feminino. Deste xeito estamos involucradas na, así chamada, “alfabetización en microbioloxía” da sociedade, formando parte da International Microbiology Literacy Initiative (IMiLi). Este colectivo promove dar a coñecer a importancia e implicacións dos microorganismos nas nosas vidas en todos os niveis educativos e xa dende a educación primaria. Máis información desta iniciativa pode verse en https://imili.org/.

Nos obradoiros que impartimos adaptamos a linguaxe, o procedemento e a duración á idade e aos coñecementos previos dos participantes. Ensinamos como se toma unha mostra para ver os microorganismos, mostramos como sementamos esa mostra nas placas de Petri que conteñen o medio de cultivo axeitado para que se multipliquen os microbios e demostramos como vemos as colonias. Explicamos que se precisa tempo e temperaturas axeitadas para que desenrolen e resolvemos dúbidas ou curiosidades ao respecto do microbios. Se o obradoiro se imparte en máis dunha sesión, os e as participantes verán os microbios das mostras sementadas: o aire da estancia, poñendo placas de Petri abertas durante o tempo que dura a actividade, os microbios que saen ao falar nas gotiñas de saliva e que recollemos nunha placa situada fronte a boca coma se fora un micrófono, as gotas de auga recollidas dunha charca, os microbios dunha folla, da terra, das mans ou outras partes do corpo, dos obxectos personais... Se non pode facerse esta sesión presencial, facemos un dossier fotográfico e explicativo dos resultados que enviamos aos centros ou publicamos na nosa páxina de Facebook Microbiología-Ourense.

Os microbios están en todas partes, a inmensa maioría son imprescindibles para a nosas vidas e iso da para falar moito máis... e nós encantadas de facelo.

*María José Pérez é doutora en Bioloxía Fundamental e Julia Carballo, doutora en Farmacia e socia de AMIT-Gal. Ambas son profesoras da Facultade de Ciencias do campus de Ourense, Universidade de Vigo.